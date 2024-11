Algérie: Le pays dispose de tous les atouts pour acquérir une technologie locale dans le domaine du génie chimique pour l'industrie pétrolière et gazière

SETIF — L'Algérie "dispose de tous les atouts pour franchir l'étape de l'acquisition d'une technologie locale dans le domaine du génie chimique pour l'industrie pétrolière et gazière", a déclaré, mardi à Sétif, le directeur central Recherche et Développement du groupe Sonatrach, Mustapha Mohamed Benamara.

Le même responsable a indiqué, dans une déclaration à l'APS en marge de l'ouverture d'une conférence internationale de 2 jours sur le génie chimique pour l'industrie pétrolière et gazière, organisée par l'université Ferhat-Abbas (Sétif-1), en partenariat avec le groupe Sonatrach, qu'en 2023 et 2024, Sonatrach a signé 4 contrats de valorisation des hydrocarbures, dont le pétrole et le gaz, investissant pour cela plus de 14 milliards de dollars sur 4 ans, dans le but de créer plus de valeur ajoutée lors de l'exportation de nos ressources brutes en hydrocarbures.

Il a qualifié, dans ce contexte, "d'important" le fait de passer à l'étape de l'acquisition d'une technologie algérienne dans ce domaine afin de d'économiser davantage de devises.

Il a également indiqué, à cet égard, que depuis 2020, le groupe Sonatrach s'est engagé dans un processus d'ouverture sur les partenaires et les chercheurs au niveau national, tenant plusieurs rencontres qui ont abouti à la conclusion de contrats de partenariat avec de nombreuses universités du pays, et au développement de programmes de recherche appliquée avec différentes parties liées au domaine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

De son côté, le chef du département de Génie des procédés de l'université Ferhat-Abbas, et président de cette conférence, Tayeb Fakhreddine Boukezoula, soulignant que cette rencontre réunit 260 experts, chercheurs et universitaires issus de différentes wilayas du pays et de 4 pays étrangers (Turquie, Malaisie, Canada et Espagne), a affirmé que cette initiative s'inscrit dans le cadre des projets de recherche conjoints entre l'université de Sétif 1 et Sonatrach, conformément à la législation en vigueur.

La conférence vise à réunir des universitaires, des chercheurs et des experts industriels de Sonatrach, pour mettre en exergue les recherches et les innovations en matière d'amélioration des process de production et de traitement du pétrole et du gaz, en mettant l'accent sur les techniques de capture et de récupération du carbone pour réduire l'impact sur l'environnement et promouvoir la durabilité dans le secteur de l'énergie, outre la réalisation de l'indépendance technologique dans les méthodes modernes de fabrication des catalyseurs chimiques qui représentent la "boîte noire" du fonctionnement des réacteurs industriels pétrochimiques et contribuent à l'augmentation de leur performance et de leur efficacité.

Les participants aborderont 4 thèmes : "Les méthodes modernes dans la préparation des catalyseurs chimiques", "Le rôle des catalyseurs chimiques dans la production de gaz, du benzène et de l'hydrogène", "Les applications de l'intelligence artificielle dans l'augmentation de l'efficacité des unités industrielles" et "Les méthodes modernes de contrôle des différentes unités industrielles" et ce, à travers 8 conférences animées par des chercheurs de niveau scientifique international, en plus de 45 communications d'universitaires et de cadres de Sonatrach.