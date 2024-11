Algérie: Le ministère des Affaires religieuses appelle à l'accomplissement de Salat El Istisqa samedi prochain

ALGER — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé, mardi dans un communiqué, à accomplir "Salat El Istisqa" (prière pour la pluie) samedi prochain à 09:00.

"Suite à la sécheresse qui a affecté plusieurs wilayas du pays et aux demandes incessantes des citoyens, et conformément à la Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL), qui la recommande en cas de sécheresse, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a envoyé une note à toutes ses directions de wilaya en vue d'accomplir Salat El Istisqa, samedi 28 Joumada El Oula 1446 de l'hégire correspondant au 30 novembre 2024, à partir de 09H00", a précisé la même source.

Le ministère a également appelé "à saisir la journée du vendredi (el djoumoua) pour implorer Allah et rappeler aux fidèles la méthode d'accomplissement de Salat El Istisqa, tout en incitant les citoyens à la repentance, à implorer le pardon, à préserver les liens de parenté et à donner l'aumône aux pauvres et nécessiteux".