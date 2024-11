Ethiopie: Le secteur manufacturier éthiopien connaît une augmentation remarquable des investissements au cours de l'année écoulée.

<strong>Addis Abeba, le — Lors de la réunion de haut niveau des chefs d'agences du Groupe des partenaires au développement (DPG) sur la réforme du secteur de l'industrie, du travail et du développement des compétences, le ministère de l'Industrie a révélé que le secteur manufacturier a connu une augmentation remarquable des investissements au cours de l'année écoulée, ce qui témoigne d'une forte confiance des investisseurs locaux et étrangers.

Le ministre d'État de l'Industrie, Hassen Mohammed, a donné une perspective encourageante sur le paysage manufacturier éthiopien, soulignant l'engagement du gouvernement envers l'initiative « Made in Ethiopia ». Une augmentation remarquable de 40 % des investissements dans le secteur au cours de l'année écoulée et un objectif ambitieux visant à augmenter la contribution du secteur manufacturier au PIB national de 6,8 % à 17,2 % d'ici 2030, a-t-on rapporté.

Le ministère a également déclaré à l'assemblée qu'une initiative de substitution des importations permet au pays d'économiser 2,8 milliards de dollars en devises étrangères au cours des dernières années ainsi qu'une augmentation de la part de marché intérieure de l'industrie manufacturière entre 40 et 50 %.

De même, la ministre du Travail et des Compétences, Muferihat Kamil, a souligné le besoin urgent de réformes du marché du travail.

Muferihat a souligné la nécessité de doter la grande population de jeunes éthiopiens des compétences nécessaires pour prospérer sur un marché du travail en évolution et a souligné l'engagement du ministère à promouvoir la création d'emplois et la paix sociale.

Elle a également souligné les réalisations importantes issues du système d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP), qui a formé avec succès plus de 7,8 millions de personnes et a contribué à créer 9,6 millions d'emplois de qualité au cours des trois dernières années.

La ministre a déclaré à l'assemblée que 57 000 Éthiopiens formés et certifiés ont trouvé un emploi à l'étranger, contribuant ainsi à l'économie. Notamment, 345 000 personnes ont été envoyées à l'étranger pour des opportunités d'emploi en 2016.

La réunion s'est terminée par une séance de questions-réponses interactive qui a suscité des discussions animées entre les participants. Les sujets abordés comprenaient l'efficacité des douanes, l'engagement du secteur privé et le rôle important de l'intelligence artificielle dans les initiatives de formation.

Les deux ministres ont réitéré leur engagement à cultiver un environnement qui soutient la croissance tirée par le secteur privé et le progrès économique durable.

La coprésidente du Secrétariat du DPG et ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a exprimé sa gratitude à tous les participants pour leurs idées et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à s'associer aux parties prenantes pour promouvoir une croissance économique et un développement solides dans toute l'Éthiopie.

Elle a également noté que la réunion était un voyage qui doit être intensifié, soulignant l'importance d'une collaboration continue qui reste essentielle pour relever les défis et ouvrir des opportunités dans les secteurs de la fabrication et du travail.

Diverses organisations, dont la Banque mondiale, l'ONU, l'UE et d'autres partenaires de développement ont participé à la réunion du DPG.