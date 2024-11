Ethiopie: Le Parti de la prospérité a inauguré des réformes massives pour assurer la renaissance du pays - Premier ministre Abiy.

<strong>Addis Abeba, le — Le président du Parti de la prospérité et Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que la fondation du Parti de la prospérité au pouvoir a inauguré une nouvelle ère dans l'histoire des partis politiques modernes en Éthiopie.

Le Premier ministre a transmis un message à l'occasion du 5e anniversaire du Parti de la prospérité (PP) célébré sous le thème « La transformation et ses fruits ».

Dans son message partagé sur ses réseaux sociaux, Abiy a souligné le programme national de réformes qui a été lancé par la pression massive du public et avec la facilitation efficace du parti.

À la suite de la réforme, Abiy a indiqué que l'Éthiopie a vécu au cours des cinq dernières années, mentionnant les réalisations accomplies, les défis rencontrés et les leçons tirées.

« La réforme qui est issue de la première phase des idées du programme de réformes s'est manifestée à la fois en paroles et en actes. « Alors que les défis de la réforme ont été représentés de manière vivante par ses opposants, le public est resté conscient de ses désirs et a continué à lutter contre ses désirs vils », a rappelé le Premier ministre.

En outre, il a déclaré que les demandes formulées par les citoyens au cours des six dernières années ont été traitées, traduisant les mots en résultats tangibles, a-t-il indiqué.

Selon lui, ces actions ont non seulement apporté des changements dans les politiques, les cadres juridiques et les styles de leadership, mais ont également inauguré des réformes culturelles. Le programme de réforme a résolu les lacunes passées, conservé les réalisations actuelles et tracé une voie pour le développement futur de l'Éthiopie.

« À ce moment historique où le Parti de la prospérité dirige le pays, il célèbre son 5e anniversaire de fondation. Et il serait pertinent d'examiner certaines des caractéristiques saillantes des réalisations enregistrées au cours des cinq dernières années. »

Alors que le Parti a inauguré une nouvelle ère dans l'histoire politique moderne des partis du pays, les partis politiques ont contribué à promouvoir la conscience politique des citoyens, générant de nouvelles tendances dans la restructuration de la politique des partis du pays, a souligné le Premier ministre.

Les partis ont également contribué à façonner la forme et le contenu des revendications politiques parmi les citoyens.

D'un autre côté, les partis politiques ont mélangé la lutte pacifique à la lutte armée, avec des ramifications de politique de haine, de profilage ethnique et idéologique, étouffant notre voie politique normale.

Cependant, Abiy a souligné que le PP a réparé les vieilles fractures politiques et a essayé de s'appuyer sur les atouts politiques positifs du pays. C'est en effet l'un des fruits du programme national de réforme.

La fondation du Parti de la prospérité a éliminé la configuration politique entre le centre et la périphérie, le parti majoritaire et ses partenaires, les agriculteurs et les éleveurs, les révolutionnaires et les réactionnaires ainsi que les ennemis et les amis, les remplaçant par le concept de suprématie des idées et des concepts.

Il a également souligné la nécessité de consolider les progrès, de remédier aux lacunes et de corriger les erreurs passées pour garantir le succès du parcours de transformation de l'Éthiopie.

En réfléchissant aux réformes récentes dans divers domaines comme la politique, l'économie et la culture, le Premier ministre a révélé que les activités ont jeté les bases de l'unité nationale, de la paix et du développement.

En outre, le Premier ministre Abiy a appelé les dirigeants du PP, les membres, les partis politiques alliés et le peuple éthiopien en général à déployer un effort collectif pour assurer la renaissance éthiopienne, soulignant cette époque comme la période marquante de la renaissance du pays.

Abiy a également souligné la nécessité de maximiser les efforts car la transformation nécessite de la résilience, de la détermination et la participation active de tous les citoyens.

Le Parti de la prospérité a célébré son 5e anniversaire avec divers événements dans tout le pays, a-t-on appris.