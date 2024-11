Afrique: Le chef du gouvernement s'entretient à Rabat avec le Premier ministre de la République Démocratique du Congo

Rabat — Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, mardi à Rabat, Mme Suminwa Tuluka Judith, Premier ministre de la République Démocratique du Congo, avec laquelle il a eu des entretiens axés autour des moyens de renforcer la coopération bilatérales et les questions d'intérêt commun.

Au début de ces entretiens, M. Akhannouch a félicité Mme Suminwa Tuluka Judith pour sa nomination, en avril dernier, en tant que première femme à diriger un gouvernement dans la République Démocratique du Congo, saluant les relations historiques et fraternelles entre Rabat et Kinshasa et la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines, sous la conduite des deux Chefs d'Etat, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et le Président de la République Démocratique du Congo, SEM Félix Tshisekedi, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Le chef du gouvernement a aussi salué la solidarité agissante entre les deux pays et leur défense commune du principe de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, qu'illustre la participation du Maroc à l'opération de maintien de la paix dans la République Démocratique du Congo depuis les années 1960 du siècle dernier, ainsi que le soutien clair de la République Démocratique du Congo à la marocanité du Sahara et l'ouverture d'un Consulat général de la RDC à Dakhla en décembre 2020.

Au cours de ces entretiens, les deux responsables ont passé en revue les perspectives prometteuses du partenariat économique bilatéral, notamment à travers le renforcement de la concertation pour la tenue de la prochaine session de la Commission mixte et la dynamisation du Conseil d'affaires maroco-congolais, conclut le communiqué.