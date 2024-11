Maroc: La situation dramatique dans les territoires palestiniens exige une intervention décisive pour l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu global et durable (SM le Roi)

New York — La situation dramatique qui prévaut aux territoires palestiniens et plus particulièrement dans la bande de Gaza, et les défis qu'elle soulève à l'échelle régionale et internationale, interpellent la conscience mondiale et exigent une intervention décisive pour l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu global et durable, a affirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"Plus d'actions communes sont également requises pour soutenir et protéger les droits humains dans les territoires palestiniens, assurer l'application des résolutions onusiennes pertinentes, veiller au respect total des dispositions du droit international et du droit international humanitaire", a souligné le Souverain dans un message adressé au Président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Cheikh Niang, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée cette année le 26 novembre.

Exprimant Son regret quant à la poursuite de l'invasion militaire israélienne de la bande de Gaza, SM le Roi a saisi cette occasion pour appeler le monde entier "à se mobiliser d'urgence pour stopper la guerre et contraindre Israël à lever le siège de la bande de Gaza et à permettre le retour des personnes déplacées, dans la perspective du lancement de la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre".

De même, face à l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix au Moyen-Orient en raison de ce contexte difficile, le Souverain a appelé, de nouveau, la communauté internationale, et "plus particulièrement les grands pays capables de peser de leur poids sur le conflit, à engager d'intenses efforts diplomatiques dans le cadre d'une dynamique nouvelle et efficace visant à ramener toutes les parties concernées à la table des négociations pour parvenir in fine à un règlement juste et global de la question palestinienne".

"Ainsi, il sera possible de construire un avenir commun pour les générations montantes, palestiniennes et israéliennes, dans le cadre de la Solution à deux Etats", écrit SM le Roi dans ce message.

Le Souverain a, en outre, assuré qu'au vu des développements graves et sans précédent, survenus dans la bande de Gaza depuis le 07 octobre 2023, le Royaume du Maroc "exprime sa vive préoccupation quant à la situation dramatique engendrée par la poursuite de l'invasion israélienne de la Bande".

Cette invasion, qui a fait à ce jour "des dizaines de milliers de morts et de blessés parmi les civils innocents et sans défense, a privé des millions de palestiniens de leurs droits fondamentaux au logement, à la nourriture, aux soins, à l'eau salubre, à l'enseignement et à la sécurité et les a contraints à l'exode et à la migration en raison de l'ampleur des destructions massives ayant affecté globalement les infrastructures de la région", a poursuivi SM le Roi.

Le Souverain a, par ailleurs, estimé que les mesures unilatérales et les provocations israéliennes répétées dont la Ville Sainte d'Al-Qods fait l'objet, sabordent les efforts d'apaisement et sapent toute initiative internationale visant à stopper les actes de violence et à calmer les tensions.

Saluant les efforts sincères et constants du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, SM le Roi a réitéré Son appui total à ce comité dans la noble mission qu'il poursuit afin de faire triompher les droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien et d'apporter son concours aux efforts internationaux visant à instaurer un climat de paix, de stabilité, de coexistence et de prospérité pour tous les peuples de la région.

De même, la tenue des réunions de ce Comité est, pour le Souverain, l'occasion de "saluer et d'encourager toutes les initiatives de réconciliation nationale entre les frères palestiniens, mises au service du noble projet qu'ils poursuivent afin d'établir leur État indépendant".