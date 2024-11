Sénégal: Kaolack - Le rôle essentiel des femmes pour l'action climatique souligné

Kaolack — Le chargé de programme à ONU-Femmes, Lorenzo Rovelli, a mis en exergue, mardi, le rôle essentiel des femmes pour l'action climatique au Sénégal, dans divers domaines comme l'agriculture, la gestion des déchets, entre autres, en dépit d'un manque de moyens.

"Les femmes jouent déjà un rôle essentiel pour l'action climatique au Sénégal, dans des domaines divers comme l'agriculture, les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Cependant, elles ne sont pas dotées de moyens nécessaires pour porter leurs activités à l'échelle, en tirer des revenus décents et créer des entreprises durables", a-t-il relevé.

Lorenzo Rovelli s'exprimait, à Kaolack (centre), au cours d'un atelier de renforcement des capacités d'une cinquantaine de femmes entrepreneures sur l'économie verte et les financements verts, dans le cadre du projet d'appui pour une économie verte inclusive et des financements verts accessibles aux femmes du Sénégal.

"Les effets des changements climatiques se font sentir au Sénégal et nous affectent tous, mais de manière inégale. Ce sont les populations les plus vulnérables, particulièrement les femmes et les filles qui sont les plus menacées. Elles subissent les conséquences les plus graves, ce qui ne fait qu'aggraver les inégalités déjà pressantes", a souligné Lorenzo Rovelli.

Il soutient que les femmes, qui ne sont pas encore systématiquement prises en compte dans les politiques d'adaptation et d'atténuation, font face à une pauvreté et des inégalités à cause de l'accélération et l'intensification des changements climatiques mais aussi de la part disproportionnée du travail non énuméré qu'elles exercent.

"Les femmes n'ont pas, non plus, accès aux financements verts et aux prises de décisions climatiques aux niveaux local, national et global", a-t-il déploré.