Afrique de l'Ouest: Patrouilles sénégalo-gambiennes dans la zone frontalière

Dakar — Les Armées sénégalaises et gambiennes ont organisé lundi des patrouilles mixtes le long des localités situées de part et d'autre de la frontière entre les deux pays, a appris l'APS de source sécuritaire, mardi.

Des unités de l'armée sénégalaise en service dans la zone militaire numéro 5, correspondant à la partie sud du pays, un peloton de l'escadron de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et des éléments de l'armée gambienne ont participé à ces patrouilles, a indiqué la Direction de l'information et des relations publiques des armées.

Les unités engagées dans ces patrouilles ont visité les localités de Bondali, Kampassa, Sintet, Kanilai, Darsilami, Dimbaya, Duwasu, Sohm, Omortoh, Kahlenge, Bulok et Situ sinjang dans la partie gambienne, a fait savoir la DIRPA dans un message publié sur le réseau social X.

Dans la partie sénégalaise elles ont sillonné Kouram, Kabakel, Tambacounda, Séléty, Bourome, Dimbaya et Touba-tranquille.

"Ces activités de coopération opérationnelle entre les FDS gambiennes et sénégalaises et les interactions avec les populations visent à renforcer leur interopérabilité dans lutte contre la criminalité transfrontalière et à améliorer le climat de sécurité dans cette zone", a expliqué la DIRPA.