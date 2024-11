Sénégal: Téléphonie mobile et Internet - Free Sénégal devient Yas et promet de meilleurs tarifs aux usagers

Dakar — Free Sénégal, l'un des opérateurs de téléphonie mobile et fournisseur d'accès à Internet au Sénégal, a annoncé, mardi, s'appeler désormais Yas, en même temps qu'il a promis d'améliorer la qualité de sa couverture et d'offrir des tarifs accessibles aux usagers.

"Nous allons suivre les recommandations du régulateur (l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes), avec lequel nous échangeons beaucoup pour améliorer la qualité de la couverture et être plus accessibles en termes de tarifs", a dit son directeur commercial, Adnane Massaoud, lors d'une conférence de presse, à Dakar.

Avec ce changement de nom, "il y a de belles surprises en perspective", a lancé M. Messaoud, disant s'exprimer au nom du directeur général du groupe.

"Nous avons beaucoup de programmes et nous allons en dévoiler d'autres, concernant l'accompagnement des entrepreneurs et des start-up [...] Nous avons des solutions pour les accompagner en matière d'e-commerce, de transformation digitale, d'intelligence artificielle [...] Faire du digital une priorité", a-t-il promis après avoir annoncé que Free s'appelle désormais Yas.

En ce qui concerne "la qualité des services, il y a des améliorations à faire. Nous avons la chance d'avoir affaire à un régulateur très proche des consommateurs, ce qui nous permet de nous améliorer nous-mêmes", a souligné Adnane Massaoud.

"Le Sénégal a fait le choix de la transformation digitale. Nous souhaitons vraiment soutenir ce choix-là [...] en offrant des solutions de connectivité, qui permettent à chacun de profiter de cette transformation digitale", a assuré M. Messaoud en expliquant aux journalistes les raisons du changement de nom de l'opérateur.

Mais "il ne s'agit pas seulement d'un changement de nom"

"C'est un choix simple : dès qu'on dit Yas, on a dit oui. Quand vous dites oui, vous prenez un engagement [...] Evidemment, nous ne prenons pas l'engagement de rendre le futur parfait. En revanche, nous nous engageons à ce que les gens [...] sentent des améliorations en écoutant bien nos clients, en étant en contact avec eux et en leur apportant la meilleure technologie, en la déployant de façon efficace dans le pays et en cherchant toujours des solutions en proactivité, c'est-à-dire, sans attendre que le client les réclame", a-t-il poursuivi.

Adnane Messaoud affirme que "deux choses ont orienté ce choix", le changement de nom de Free Sénégal. "D'abord, nous sommes un groupe panafricain. Et comme le dit un proverbe africain, tout seul on va vite, ensemble on va très loin. Notre ambition est de profiter de [...] l'histoire, puisque nous cumulons plus de cent années d'expérience en télécommunications."

"Le changement de nom, c'est aussi une promesse que nous faisons. C'est à nous de donner suite à cette promesse. Le changement de nom est un engagement que nous prenons publiquement pour dire que nous allons devenir meilleurs... Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de nom [...] Le changement, vous le verrez dans nos actes", a dit M. Messaoud.

Axian Telecom est le principal actionnaire du groupe Yas, autrefois appelé Sentel, puis Tigo, et Free Sénégal depuis 2019.

L'homme d'affaires sénégalo-ivoirien Habib Yérim Sow fait partie des actionnaires de ce groupe exerçant des activités au Sénégal depuis vingt-cinq ans.