Sénégal: A Louga, l'ADEPME prévoit d'accompagner 300 PME

Louga — L'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (ADEPME) va accompagner 300 PME dans la région de Louga, a annoncé, mardi, Issakha Fall, responsable de financement à la direction des risques et intermédiation de ladite agence.

« Dans le cadre des projets e-PM-PAAICE et ETER, financés respectivement par la Banque mondiale à hauteur de 14 milliards de FCFA et la Banque africaine de développement à hauteur de 4 milliards de FCFA, l'ADPME prévoit d'accompagner plus de 5 000 PME à travers tout le pays, dont 300 dans la région de Louga », a-t-il déclaré.

Issakha Fall s'exprimait devant les journalistes à l'issue d'un atelier de formation et d'enrôlement organisé dans le cadre de la tournée nationale dirigée par l'ADEPME dans la zone Nord.

Il a souligné que « l'enveloppe destinée à Louga dépendra des besoins exprimés par les entreprises locales, traduits en plans d'action concrets ». « Ce soutien vise à créer un tissu entrepreneurial performant et générateur d'emplois durables ».

Il a précisé que « l'accompagnement proposé aux petites et moyennes entreprises de la région de Louga inclut des subventions de contrepartie couvrant 75% du coût des plans d'encadrement ».

Selon lui, »ces fonds permettront aux entreprises de bénéficier des formations adaptées, de renforcement de capacités et l'adoption de nouvelles technologies pour améliorer leur compétitivité ».

« Cette initiative, motivée par un constat du faible niveau d'entreprises accompagnées en dehors de Dakar, vise à rétablir un équilibre dans la répartition des activités de l'agence », a-t-il expliqué.

Dans cette dynamique, il a invité « les entreprises de Louga à s'inscrire massivement à cette initiative pour bénéficier des services et opportunités offerts ».

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, « nous sommes venus, aujourd'hui, à Louga pour rencontrer les chefs d'entreprises, les entrepreneurs et les acteurs de l'écosystème pour identifier leurs besoins et leur apporter une assistance technique adaptée, car cette tournée vise à permettre aux entreprises régionales d'accéder plus facilement aux services de l'ADEPME ».

« Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale Sénégal 2050, visant à développer un écosystème entrepreneurial dynamique dans toutes les régions du pays », a-t-il fait valoir.

Le vice-président de la chambre de commerce de Louga, Serigne Mor Mbaye, a salué cette démarche de l'ADEPME, qu'il qualifie « d'excellente ».

« Les entreprises ne demandent qu'à être soutenues et accompagnées, matériellement et financièrement, pour réaliser des bénéfices et créer des emplois », a-t-il ajouté.