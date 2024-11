Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - L'activité physique utilisée comme outil de prévention

L'Association Marcher courir pour la cause a organisé, le 24 novembre, à la Corniche une marche de santé suivie d'une activité fitness ayant regroupé plus d'une centaine des marcheurs pour combattre le diabète.

Cette marche qui a été lancée à Mamiwata jusqu'au ministère de la Défense nationale répond aux objectifs de MCPLC, à savoir faire la promotion de la santé, lutter contre le diabète et promouvoir l'activité physique comme outil principal de prévention.

Dans la lutte contre le diabète, l'association a crée les conditions de la sensibilisation et du dépistage. Les participants ont été, en effet, dépisté en marge de la marche sportive. L'activité physique est utilisée comme outil principal de prévention. « Le vrai remède contre le diabète, c'est l'alimentation et l'activité physique. Il faut éviter de manger trop salé et trop sucré et l'activité physique dans tout ça permet de réguler la glycémie », a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi, le président de MCPLC.

L'ancien ministre Alain Akouala a félicité les organisateurs qui font, selon lui, oeuvre utile, souhaitant encore plus de soutien important pour ce genre d'activités et celle qui consiste à faire la traversée du Mayombe. « Il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Le sport vous permet d'éliminer certaines toxines et vous permet de maintenir vos organes vitaux en forme, notamment le cœur, le foie, il empêche que le mauvais cholestérol s'installe dans vos artères et c'est bon pour le moral », a-t-il commenté.

Et le Dr Aimé Bembé d'ajouter : « Le sport est une thérapie non médicamenteuse. Vous vous soignez sans perdre de médicament. Vous bougez avec plaisir pour prévenir certaines pathologies. Faites le sport et vous allez préserver la jeunesse éternelle. »