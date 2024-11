Congo-Brazzaville: Diplomatie - L'Italie et le pays revisitent leur coopération

Lors de sa visite d'Etat en Italie, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a échangé le 25 novembre, tour à tour, avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella, et la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni.

L'entretien entre Sergio Mattarella et son homologue congolais Denis Sassou N'Guesso a été une occasion pour les deux personnalités de revisiter la coopération bilatérale et multilatérale entre le Congo et l'Italie. Les deux pays sont en train de mettre en oeuvre de nouveaux programmes de développement stratégiques dans plusieurs domaines de coopération, notamment l'énergie et l'hydraulique, la santé et l'agriculture. Le Congo et l'Italie sont classés parmi les pays prioritaires dans l'exécution du plan Enrico Matéi du nom du fondateur de la société pétrolière ENI.

Après le palais du Quirinal, Denis Sassou N'Guesso s'est entretenu avec la présidente du Conseil des ministres italien, Georgia Mélonie, qui s'est engagée à faire du développement de l'Afrique l'enjeu principal de son mandat à la tête du gouvernement italien.

Le Congo et l'Italie ont décidé d'inscrire leurs relations dans un nouveau modèle basé sur la coopération gagnant gagnant. Rappelons qu'au cours du forum de coopération économique Italie-Afrique tenu en janvier dernier à Rome, l'Italie s'est engagée à mobiliser plus de 5 milliards d'euros en faveur du continent africain, destinés aux secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'eau, l'éducation, la santé et l'agriculture.