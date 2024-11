Congo-Brazzaville: Agriculture - Des pays francophones s'imprègnent de la gestion financière des projets appuyés par le Fida

Le Fonds international de développement agricole (Fida) organise, du 25 au 28 novembre, au Centre international de conférences de Kintelé, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, un atelier sur la gestion financière pour les pays francophones de la division Afrique de l'Ouest et du centre.

L'atelier réunit pendant quatre jours les coordonnateurs nationaux, les gestionnaires financiers, les comptables et les auditeurs internes venus de plusieurs pays dont le Burkina Faso, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo et le Togo. L'objectif étant de leur permettre d'acquérir de meilleures compétences en matière de gestion financière à leurs projets respectifs, se doter d'outils et de connaissances pour relever les défis financiers dans leurs opérations ainsi que renforcer la collaboration régionale et construire un réseau de professionnels de la gestion financière.

Saluant l'apport des unités de gestion des projets des pays participants, le coordonnateur national du Projet agriculture, jeunes et entrepreneuriat (Paje), Gatien Ulrich Massengo, espère que cet atelier contribuera à coup sûr à renforcer les compétences de leurs équipes respectives et facilitera les échanges sur les bonnes pratiques en matière de gestion financière pour une meilleure gestion des projets du portefeuille Fida en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Lançant les travaux de l'atelier, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, s'est félicité de la thématique de la gestion financière dans la mise en oeuvre des projets de développement agricole. Selon lui, cet atelier a, entre autres objectifs, de renforcer les compétences des participants en gestion financière, en particulier dans la production des rapports financiers, le contrôle interne de la gestion des audits ; assurer un alignement avec les directives financières du Fida et les meilleures pratiques internationales.

Il s'agira aussi d'identifier et résoudre les défis liés à la gestion financière des projets pour minimiser les risques opérationnels et budgétaires ; créer une plateforme d'échange et de réseautage pour les participants des différents pays représentés. «La gestion financière, bien que technique, est profondément interconnectée avec les réalités humaines et sociales des projets.

Les interactions entre experts, coordonnateurs et gestionnaires permettent de construire une vision collective plus robuste, de mieux anticiper les défis, et de renforcer la solidarité entre les équipes à travers les frontières. Cet atelier n'est pas simplement une session technique. Il est une opportunité de bâtir une communauté de pratiques, un réseau régional pour pérenniser les résultats », a indiqué le ministre, précisant que le Fida finance le Paje en République du Congo depuis 2023.

Selon lui, ce genre d'initiatives offrent non seulement une opportunité d'apprentissage, mais également un cadre pour développer une expertise partagée, capable de surmonter les défis et transformer les ambitions en résultats concrets. Il espère que cet atelier est une réponse appropriée et opportune pour relever ces défis. « Nous attendons des résultats tangibles : des compétences renforcées et une application directe des bonnes pratiques de gestion financière.

L'agriculture est au coeur du développement de nos pays. Nos populations rurales comptent sur nous pour transformer des engagements financiers en impacts réels : création d'emplois, augmentation des revenus, et amélioration de la sécurité alimentaire », a déclaré Paul Valentin Ngobo, invitant les participants à travailler avec rigueur et passion tout au long de cet atelier. « Vos efforts contribueront à renforcer la confiance entre le Fida, les gouvernements et les bénéficiaires des projets », a-t-il conclu.