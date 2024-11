Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'enfant - La scolarité des milliers d'élèves menacée par des inondations

A la faveur de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfant couplée au 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, les enfants du Congo ont, au cours d'une rencontre à Brazzaville, recommandé aux pouvoirs publics et aux partenaires d'agir pour leur avenir et de les protéger contre les changements climatiques.

L'événement symbolique marquant un double engagement envers les droits des enfants et leur bien-être a été célébré par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), le Parlement des enfants du Congo, le conseil consultatif de la jeunesse et le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Le rôle du Parlement des enfants a été essentiel pour faire entendre leur voix et mettre en lumière les enjeux liés aux droits de l'enfant dans le pays.

Les événements climatiques extrêmes menacent la sécurité, l'éducation, la santé et le bien-être des enfants. Il est impératif d'agir pour protéger la planète et les jeunes générations. En République du Congo, la scolarité de près de 44000 élèves a été affectée par les inondations subies en début d'année. Alors que les premières inondations de la saison touchent à nouveau les enfants du département de la Likouala et leurs familles, il est urgent de tout mettre en oeuvre pour les protéger.

Les enfants du Congo ont créé une fresque pour marquer cette commémoration 2024. Gravée sur le mur de clôture du Bureau de l'Unicef à Brazzaville, la fresque créée par les enfants du Congo raconte une histoire, développe des valeurs et renforce leur identité. Placée dans un lieu ouvert au public, elle sert à faire passer des messages de manière visuelle. Cette fresque remplie ainsi une fonction didactique non seulement comme substitut de la parole, mais aussi pour donner à des idées un caractère tangible, imposant et dramatique. Les enfants à travers leur Parlement ont souligné l'importance de les protéger et de leur garantir des droits fondamentaux tels que le droit à l'éducation, à la santé, à la protection contre l'exploitation, à la participation active à la société.

Ainsi, du 18 au 19 novembre, les enfants du Congo ont participé aux différents ateliers qui leur ont permis de découvrir les textes de lois et conventions relatives à leur protection, notamment la Convention des droits de l'enfant ratifiée par le Congo en 1991, la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo et le décret portant création du Parlement des enfants. Ils ont aussi participé à un atelier de dessin qui a abouti à la création d'une fresque.

Par ailleurs, les députés juniors ont déploré dans cette loi le manque d'articles protégeant les enfants contre les changements climatiques. Alors que la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 souligne dans son article quarante-sept que « les pères et mères ont l'obligation d'entretenir et d'élever leurs enfants. L'enfant se trouve sous leur autorité et cette autorité comporte l'obligation d'assurer sa protection, sa garde, spécialement de fixer sa résidence, de pourvoir à son instruction, à son entretien, à son éducation et à sa santé ».

En prélude à cette célébration, l'Unicef a lancé une campagne médiatique au travers de laquelle cinq enfants, notamment Paris, Rémi, Paul, Arya Camille et Fransnella, partagent leurs rêves pour un meilleur futur concernant la santé, l'éducation, l'inclusion et la lutte contre le changement climatique. Ces prises de parole des enfants ont été suivies d'un message de la professeure Francine Ntoumi, ambassadrice nationale de l'Unicef qui tient à rappeler : « Chaque enfant est précieux et nous, adultes, devons tout faire pour que chacun d'entre eux puisse avoir un avenir radieux dans notre pays.»

Le 35e anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, a renforcé cette célébration, rappelant que des progrès ont été réalisés, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour assurer que tous les enfants, en particulier les plus vulnérables, puissent jouir de leurs droits dans le monde entier.

« Alors que nous célébrons le 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, je voudrais rappeler l'urgence qu'il y a à ce que les droits de chaque enfant soient non seulement reconnus mais, de manière tout aussi importante, qu'ils soient respectés et appliqués. Nous devons reconnaître l'importance des défis, notamment en matière de protection des enfants contre les violences et les conditions de justice et de détention des mineurs », a déclaré le Dr Chantal Umutoni, représentante de l'Unicef en République du Congo.

Cet événement rappelle à tous les acteurs concernés la nécessité de continuer à œuvrer pour la réalisation de ces droits, dans un contexte mondial où les enfants sont confrontés à des défis comme les conflits, les inégalités et les effets du changement climatique. « Le gouvernement a entendu vos doléances et va les remonter auprès du président de l'Assemblée nationale. Nous allons aussi travailler pour que vous soyez aussi plus visibles », a fait savoir, dans un communiqué, la ministre Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa chargée des Affaires sociales.