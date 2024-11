Tunisie: En marge de l'affaire SC Ben Arous - C'est le comble !

La FT Handball est concernée dans cette affaire louche.

La «défaite « de l'équipe de basket-ball dames du SC Ben Arous par 161 à zéro a déclenché tout un processus.

La Fédération tunisienne de handball (oui handball !) a découvert que trois des joueuses ayant pris part à ce match mémorable et... historique possédaient une licence en bonne et due forme en handball. Ce qui est interdit par la réglementation en vigueur. Un joueur ou une joueuse n'a pas le droit d'évoluer dans deux sports collectifs différents. Et voilà encore une fois pourquoi nous avons besoin de cette loi régissant les associations sportives ou autres dans le pays.

Ces pseudo-dirigeants qui ont osé braver le diable, piétiner les règlements, mettre en danger l'existence de leur section et même de leur club étaient-ils conscients de ce qu'ils faisaient?

Le silence de la Ftbb

Supposons un seul instant qu'une de ces filles soit tombée et qu'elle ait avalé sa langue. Ce qui peut arriver dans n'importe quelle rencontre sportive et qu'on ne sache pas la secourir, et que cette fille perde la vie.

Ou, plus simplement, qu'elle se casse une jambe. Elle sera prise en charge par quelle assurance ? Comment se seraient-ils justifiés (ces dirigeants) par rapport à la loi et par rapport à leur conscience s'ils en ont une? Il est inconcevable que des personnes de cet acabit «dirigent» et endossent des responsabilités aussi importantes que l'encadrement de

jeunes qui leur sont confiés. La Fthb a réagi au quart de tour. La Ftbb est encore silencieuse. Devrait-elle attendre qu'il y ait de nouvelles catastrophes pour reprendre en main la situation et écarter tout nouveau dépassement ? Au vu de la gravité de ce qui s'est passé, même le ministère des Sports, gardien du temple, doit réagir. Et énergiquement.