Tunisie: Ligue des champions / Phase de groupes (1ère journée) / EST-Djoliba AC (Ce soir à 20h00) - Konaté à la place de Sasse

En l'absence de Yan Sasse, blessé, le jeune milieu ivoirien, Abdramane Konaté, prendra la relève ce soir. Avec l'obligation d'apporter une touche de création.

Pour les "Sang et Or", les choses sérieuses commenceront, ce soir, où ils attaqueront la phase de groupes de la Champion's League en accueillant la formation malienne de Djoliba. Aux yeux des Espérantistes, l'explication de ce soir acquiert une importance particulière vu qu'il s'agit du match d'ouverture de la phase de groupes. Un match clé qu'ils auraient aimé aborder avec un effectif au grand complet. Sauf que Yan Sasse, un joueur-cadre ayant un rôle principal dans le dispositif de jeu offensif de l'équipe, manquera à l'appel.

Le staff technique "sang et or" n'a pas cherché longtemps pour lui trouver un remplaçant. Il s'agit du jeune milieu ivoirien, Abdramane Konaté, qui revient de blessure et a justement remplacé Sasse vendredi dernier face à l'USBG.

Avec l'entrée de Konaté à la place de Sasse, Laurentiu Reghecampf compte préserver le même dispositif de jeu sur le plan offensif et le onze de départ ne devra pas connaître des changements, à un ou deux joueurs près. L'Ivoirien doit donner plus de création au jeu de son équipe et des solutions essentiellement pour Rodrigues.

Tougaï absent aussi

«Nous devons montrer notre vrai visage face à Djoliba. Nous jouerons devant notre public, c'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de gagner. Tous les joueurs sont fin prêts pour le match, exception faite de Sasse et de Tougaï», a déclaré, hier, l'entraîneur "sang et or", Laurentiu Reghecampf, lors de la conférence de presse d'avant-match. Renseignement pris, Mohamed Amine Tougaï est écarté par mesure disciplinaire prise par l'administration du club.

Bouchniba sur un siège éjectable !

Raed Bouchniba est à l'origine du but qui a permis à l'USBG d'ouvrir le score quand il a malencontreusement remis la balle de la tête pour Memmiche, tombée juste devant Houssem Habbassi qui ne pouvait refuser un tel cadeau. Habbassi n'avait qu'à contrôler le ballon et le mettre directement dans les filets d'un simple tir cadré.

Aux dernières nouvelles, le staff technique devait prendre une décision, hier, de l'aligner ou pas face à Djoliba. Cela dit, les détracteurs de Raed Bouchniba ont la mémoire courte. C'est lui qui a offert à Pretoria le but de la victoire contre Sundowns. Un but qui a qualifié l'EST à la finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais aussi à la Coupe du monde des clubs 2025.

Pour sortir de ce cercle vicieux, la victoire contre Djoliba est la seule alternative. N'empêche, il est impératif de protéger les joueurs. Ils ne sont pas tous aussi mauvais qu'on le laisse entendre, même s'il faut le reconnaître : les résultats ne reflètent nullement les investissements opérés lors du mercato estival.

Formation probable : Memmiche, Bouchniba (Ben Ali), Ben Hmida, Meriah, Jelassi, Ogeblu, Tka, Konaté, Belaïli, Mokwana et Rodrigues.