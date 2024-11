Tunisie: La crise s'installe au CAB / Ben Younès-Gafsi - Du pareil au même !

Imed Ben Younès et Sami Gafsi n'ont pu, tour à tour, redresser la barre. Dans l'immédiat, le directeur technique, Nejmeddine Oumaya, et Ali Machani assureront l'intérim en attendant probablement Sofiene Hidoussi, un habitué des lieux...

On a pensé que la saison 2024 - 2025 allait être, au CAB, celle du renouveau au vu des bons résultats enregistrés lors du précédent exercice dans la poule du play out. On a pensé également que l'objectif, sur le moyen terme, fixé par le président du club était en cours de réalisation. Seulement on n'a pas mesuré l'ampleur des dégâts que pourrait entraîner le départ de coach Maher Kanzari. En effet, l'enrôlement de Imed Ben Younès à la tête de l'équipe senior a été d'emblée un échec.

La défaite inattendue contre l'UST puis un nul peu flatteur face à l'USM à Bizerte ont eu raison de l'entraîneur. En l'état, une séparation à l'amiable était devenue inévitable. Il faut reconnaître que Ben Younès a bénéficié du temps nécessaire et d'excellentes conditions de travail pendant l'inter-saison pour réussir un bon début de saison. Le chambardement dans l'ossature de la formation «jaune et noir» a été un fiasco total et l'arrivée aux commandes de Sami Gafsi était considérée comme une bonne nouvelle au sein de la large famille cabiste.

Mais là aussi les résultats ont été une déception totale. Si, avec Ben Younès, le CAB a subi une défaite et concédé un nul à domicile, avec Gafsi, les Cabistes ont perdu 4 fois (contre le ST, l'ESZ, l'ESS et l'ASG) et fait match nul à 3 reprises (face à l'ASS, l'ESM et l'EST ), soit 3 points sur les 21 possibles. Une moisson catastrophique. Autrement dit, Imed Ben Younès ou Sami Gafsi c'est du pareil au même !

Séparation inévitable

Avec de tels résultats, il n'était plus possible à Sami Gafsi de continuer à diriger le CAB. Pourtant, la sonnette d'alarme avait été tirée avant cette nouvelle défaite contre l'ASG. Une défaite qui a fait déborder le vase, synonyme de séparation à l'amiable avec le club nordiste. «Suite aux mauvais résultats qui ne cessent de s'accumuler dans le parcours du CAB, nous ne pouvons continuer à voir l'équipe plonger dans le bas du classement sans réagir.

C'est ainsi que nous avons pris la décision de nous séparer à l'amiable avec l'entraîneur Sami Gafsi, nous apprend Dr Mohammed Ridha Chérif, vice-président du club. Et d'ajouter : «Dans l'immédiat, le directeur technique, Nejmeddine Oumaya, et Ali Machani assureront l'intérim. Nous déciderons du choix du nouvel entraîneur après le match contre l'USBG programmé samedi prochain au Stade 15-Octobre». Toutefois nous restons persuadés que le pompier de service se tient prêt pour prendre la relève. Tout le monde, dans l'entourage du CAB, pense à Sofiene Hidoussi, un habitué des lieux...