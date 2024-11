Tunisie: Ouverture de la section «Théâtre de la Liberté» aux Journées Théâtrales de Carthage - Sur scène... ils étaient libres

La première représentation a été assurée par six détenus de la prison civile de Sers, qui ont présenté la pièce «Al-Khamri». Cette oeuvre théâtrale a été saluée pour sa capacité à transmettre des messages puissants et poignants, en utilisant des éléments du patrimoine culturel du nord-ouest de la Tunisie, notamment des chants traditionnels qui illustrent la résistance et l'amour de la patrie.

Le dimanche matin 24 novembre a eu lieu l'ouverture de la section «Théâtre de la liberté» dans le cadre de la 25e édition des Journées théâtrales de Carthage. Cette initiative, qui s'inscrit dans une démarche de réinsertion et de réhabilitation des détenus, se tient au Centre culturel et sportif d'El Menzah VI et permet aux prisonniers tunisiens de présenter des pièces de théâtre qu'ils ont créées dans leurs établissements pénitentiaires.

Cette année, 100 détenus, venant de différentes prisons tunisiennes, participent à cette section en présentant 12 oeuvres théâtrales. Ces pièces sont le fruit du travail des clubs de théâtre des établissements pénitentiaires et des centres correctionnels, dont les membres ont l'opportunité de s'exprimer et de partager leurs créations avec le public.

Lors de l'ouverture de la section, Mounir Al-Argui, directeur du programme, a souligné l'importance de cette initiative qui permet aux détenus de s'exprimer à travers l'art théâtral. Il a précisé que le théâtre est un puissant outil de réhabilitation, car il offre aux prisonniers un moyen de se réinsérer dans la société, en exprimant leurs préoccupations et aspirations. Il a également mentionné que, pour cette édition, en plus des représentations programmées au Centre culturel d'El Menzah VI, trois pièces de théâtre seront jouées directement dans les unités pénitentiaires.

Mme Hind Al-Tastouri, directrice générale des affaires des détenus et représentante du comité général des prisons et des établissements pénitentiaires, a salué le développement de la section au fil des années, notant que les détenus, à travers leurs performances, arrivent à exprimer des idées profondes et à transmettre leurs voix au-delà des murs des prisons. Selon elle, ce programme permet aux détenus de développer leur créativité et de rêver d'une réintégration réussie dans la société.

12 pièces avaient été sélectionnées parmi 19 oeuvres proposées, dont 3 productions de détenues dans des établissements pénitentiaires pour femmes et 3 pièces créées par des enfants en centres correctionnels, a-t-on précisé, confirmant que cette expérience est un précédent unique à l'échelle arabe et africaine, soulignant que l'engagement des détenus dans ces Journées théâtrales était devenu une tradition désormais bien ancrée, marquée par une participation croissante depuis 2017.

La première représentation de la journée a été assurée par six détenus de la prison civile de Sers, qui ont présenté la pièce «Al-Khamri». Cette oeuvre théâtrale, mise en scène par Anwar Awaydiya et Ismail Obaidi, explore la dualité de l'amour et de la résistance à travers le personnage d'Al-Khamri, un jeune homme engagé dans la lutte contre l'occupant. La pièce a été saluée pour sa capacité à transmettre des messages puissants et poignants, en utilisant des éléments du patrimoine culturel du nord-ouest de la Tunisie, notamment des chants traditionnels qui illustrent la résistance et l'amour de la patrie.