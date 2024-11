Tunisie: Aujourd'hui, à Tunis - L'éducation numérique en débat

L'Unicef lance, aujourd'hui, son rapport officiel portant sur la transformation numérique au sein des systèmes éducatifs de la région du Maghreb. L'événement se veut un avant-goût d'une série de sujets liés à la question.

La réforme éducative demeure, certes, le souci majeur de tous, étant donné que l'école publique en Tunisie n'est plus ce qu'elle était, un havre de paix et de sécurité, mais aussi un vivier du savoir et de formation de qualité. Toutefois, ce projet de réforme, qui traîne depuis de longues années, sous l'égide d'une kyrielle de responsables ayant pris, au bout d'un certain temps, les commandes du ministère de tutelle, fait encore du surplace, sans suite aucune.

Et l'on se demande, aujourd'hui, pourquoi un tel retard injustifié se poursuit-il? Surtout quand on sait qu'un budget colossal est, à chaque fois, consacré à ce grand chantier de réforme et d'énormes moyens techniques et humains mobilisés à cet effet. Et jusque-là, on ne voit rien venir, sauf quelques chantiers d'infrastructure, de réaménagement ou d'équipement dictés par une nécessaire amélioration. La digitalisation de nos écoles est une autre paire de manches !

L'éducation numérique aussi. Aujourd'hui, mardi, l'Unesco, ce mécanisme onusien chargé du secteur, revient sur la question, abordant l'éducation numérique comme un choix stratégique. Elle annoncera, lors d'une rencontre de presse à Tunis, son rapport régional intitulé «De chenille à papillon», traitant de la transformation numérique au sein des systèmes éducatifs de la région du Maghreb. La publication de ce rapport aura lieu au Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique (Ciffip), à Tunis.

Regard sur l'éducation au Maghreb

S'invitent à ce débat des acteurs nationaux et internationaux, des experts en éducation, des partenaires du développement, ainsi que des représentants de la jeunesse et du monde académique.

Ils vont se pencher sur le processus de transformation numérique au sein des systèmes éducatifs des pays du Maghreb dont celui de la Tunisie, avec, en toile de fond, la sélection de bonnes pratiques et la proposition des recommandations stratégiques. A noter que ce rapport vient, désormais, inaugurer une nouvelle série annuelle de l'Unesco, portant «Regard sur l'éducation au Maghreb», se focalisant, chaque année, sur un des volets de l'éducation dans la région.

Ce qui pourrait aider nos politiques à prendre les bonnes décisions, à même d'attirer les investissements nécessaires et promouvoir des partenariats fructueux.