Tunisie: Les Bardolais retrouvent le podium - Le Stade en total contrôle

Même si EGSG offrait, par moments, quelques séquences intéressantes, le Stade Tunisien avait le contrôle du match. L'équipe est en pleine confiance.

Le piège gafsien ne s'est donc pas refermé sur les Bardolais qui gardent leur «invincibilité» en L1, abstraction faite du match inaugural de la saison perdu sur tapis vert à Zarzis pour avoir aligné Ghazi Ayadi, sous le coup d'une suspension. Dimanche, le onze de Maher Kanzari a, donc, ramené un précieux succès de Gafsa.

Effectivement, à l'épreuve du déplacement pour y croiser EGSG, les coéquipiers d'Oumarou, meilleur buteur de Ligue 1, le Stade s'est imposé par la plus petite des marges et a surtout eu le mérite de vite mener avant de gérer. Sans surprise, dirons-nous, vu l'écart abyssal qui sépare les deux équipes au classement, avec des Gafsiens qui sont aujourd'hui confrontés à leurs limites et qui semblent incapables de retrouver de la hauteur depuis quelque temps déjà.

Avec ce but arrivé au bon moment, sur une réalisation précoce de Sadok Kadida, le Stade ne pouvait convoiter meilleur scénario et réalise après-coup une superbe opération en étant sur le podium du classement. A Gafsa, malgré quelques frayeurs dans les derniers instants et lors des temps forts des locaux, le Stade Tunisien a finalement fait respecter son statut d'incontournable aux premières loges, se rapprochant d'ailleurs à grands pas du haut du pavé, objectif réalisable, surtout que le Stade croisera prochainement le CA, l'USM et l'OB, sans oublier le classique face au CSS. Au stade Mohamed-Rouached de Gafsa, EGSG, mal en point et dos au mur en l'état, accueillait les Bardolais, un club qui ne joue pas dans la même catégorie.

La meilleure défense, c'est l'attaque

Organisé en 4-3-3 avec Hedi Khalfa et Nidhal Laifi sur les côtés, la paire Marouen Sahraoui-Adem Arous dans l'axe, le tandem Mugisha Bonheur-Yusuf Touré à la récupération, Youssef Oumarou au coeur du jeu et le trident Youssef Saâfi-Bilel Mejri-Sadok Kadida aux avant-postes, le Stade a donc rapidement fait voler en éclats le loquet adverse. Et face aux vagues stadistes, par la suite, EGSG a résisté, s'est parfois redéployée, mais n'a pas trouvé la faille qui lui permette de s'infiltrer et de tromper le portier Sami Hlel.

Au final, sans être à sens unique, le Stade aura eu le mérite de gérer tranquillement son avantage au tableau d'affichage, alors que Gafsa semblait au bord du gouffre au coup de sifflet final. En total contrôle, le ST déroulait même si EGSG offrait, par moments, quelques séquences intéressantes, mais péchait techniquement pour se créer une véritable occasion. Sur ce match aussi, sur le banc, en cours de jeu, Maher Kanzari a aussi apporté du sang neuf avec des intentions offensives, de surcroît. A cet effet, les entrées en jeu du milieu offensif Amath Ndao et des attaquants Wael Ouerghemi, Rayan Smâali et Zied Berrima en sont la preuve. pour le staff, la meilleure défense, c'est l'attaque !