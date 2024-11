Afrique de l'Ouest: Paiements domestiques et transformation digitale - L'UEMOA révolutionne le secteur avec GIMpay

La 8e édition du Salon de la Monétique Régionale (SMR), organisée par le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA), a ouvert ses portes ce mardi 26 novembre 2024 à Dakar. Avec pour thème « Les schémas de paiements domestiques : Quels atouts pour l’inclusion financière et la transformation digitale des acteurs de l’écosystème financier ? », cet événement réunit plus de 700 experts issus des secteurs bancaires, des fintechs, des télécommunications et des institutions publiques.

Le SMR 2024 s’inscrit dans un contexte d’innovations technologiques visant à renforcer l’inclusion financière dans les huit pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Parmi les initiatives présentées cette année figure GIMpay, une plateforme ambitieuse qui promet de révolutionner les paiements électroniques dans la région.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le représentant de M. Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO, a défini les schémas de paiement comme « un ensemble de normes, de règles et de protocoles encadrant la manière dont les opérations de paiement sont exécutées pour chaque type d’instrument de paiement ».

Ce dernier a également mis en lumière les progrès réalisés ces cinq dernières années dans l’inclusion financière au sein de l’UEMOA. En effet, entre 2018 et 2023, le taux d’inclusion financière dans l’UEMOA est passé de 55,9 % à 72,3 %, grâce à l’essor de la monnaie électronique, qui représente aujourd’hui 98 % des transactions digitales, facilitant les paiements quotidiens et contribuant à la digitalisation de l’économie.

GIM-UEMOA Minayegnan Coulibaly, Directeur Général du GIM-UEMOA, présente GIMpay à la cérémonie d'ouverture du Salon de la Monétique Régionale

Cependant, comme l’a souligné Minayegnan Coulibaly, Directeur Général du GIM-UEMOA, de nombreux défis subsistent. Notamment, le manque de diversité des services digitaux. « Les services de paiement digitaux se limitent essentiellement à des paiements de factures d'électricité, d'eau, de télévision et à quelques services de restauration », a-t-il indiqué.

Dans ce même sillage, l’objectif de GIMpay est d’étendre ces usages à un maximum d’activités du quotidien tout en garantissant une traçabilité de la consommation et des données sur les habitudes de ce qui est consommé, fournissant ainsi aux économistes des moyens de caractériser la dynamique économique et probablement de définir de bonnes politiques, et la traçabilité permet aussi d'assurer une transparence, a-t-il expliqué.

GIMpay se positionne comme un guichet unique, facilitant l’accès aux services financiers et bancaires sans lier différentes plateformes. En misant sur une interopérabilité des services, la solution permet aux utilisateurs de gérer leurs paiements (factures, achats, etc.) via une seule interface, que ce soit une application bancaire ou un portefeuille mobile.

Ce système simplifie les transactions en permettant, par exemple, de comparer les coûts entre prestataires avant de payer une facture, tout en choisissant la source de financement (compte bancaire, carte prépayée, ou wallet mobile).

GIM-UEMOA Minayegnan Coulibaly, Directeur Général du GIM-UEMOA, présente GIMpay à la cérémonie d'ouverture du Salon de la Monétique Régionale

Au-delà de GIMpay, le GIM-UEMOA a lancé plusieurs programmes pour soutenir l’inclusion financière, notamment GIMtrilogie, qui englobe : GIMvocation, pour susciter l’esprit entrepreneurial auprès des élèves du premier cycle et des étudiants. Et GIMactive, qui collabore avec des ONG pour former des acteurs du secteur informel, comme les commerçants et artisans, à des notions de gestion financière, de santé et d’assurance. Ces efforts ont pour but de réduire le poids de l’informalité, qui représente encore 80 % des économies de l’UEMOA.

Avec un capital détenu à hauteur de 50,35 % par la BCEAO et à 49,65 % par 106 banques publiques et privées, le GIM-UEMOA bénéficie de facilités fiscales pour mener à bien ses projets. Ces soutiens, selon M. Coulibaly, permettent de financer des initiatives comme l’éducation financière, dont les retombées sont cruciales pour les États membres.

En conclusion, M. Coulibaly a souligné que l'État fournit déjà les moyens nécessaires, et qu'il ne s'agit pas d'attendre davantage de sa part, mais plutôt de répondre à ses attentes. Il a insisté sur l'importance de cesser de tout attendre de l'État, en rappelant que ce dernier accomplit déjà beaucoup. Selon lui, il revient à chacun de faire sa part et de se demander ce qu'il peut également apporter à l'État.

Le SMR 2024 se poursuivra jusqu’au 28 novembre, avec des panels, des démonstrations technologiques et des rencontres entre décideurs pour bâtir l’avenir des paiements domestiques dans l’UEMOA.