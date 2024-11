Congo-Kinshasa: Réunion du Sénat sur l'évaluation de l'état de siège en vigueur depuis 2021

En RDC, la commission Défense, sécurité et frontières du Sénat entame ce mercredi 27 novembre une évaluation de l'état de siège en vigueur depuis 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Point de départ à cette analyse approfondie : la présentation du rapport de la mission récemment menée sur le terrain par la Première ministre, Judith Suminwa.

L'objectif principal du rapport de la mission, menée sur le terrain par la Première ministre Judith Suminwa, est de dresser un bilan des mesures mises en oeuvre, tout en évaluant leurs impacts sécuritaires, économiques et sociaux dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. La commission Défense, sécurité et frontières du Sénat prévoit par ailleurs d'organiser des auditions des membres du gouvernement impliqués dans la gestion de cette situation.

D'après plusieurs membres du gouvernement ayant participé à cette mission de terrain, les résultats restent mitigés. Ils estiment que la situation s'est davantage améliorée en Ituri qu'au Nord-Kivu, où les Forces démocratiques alliées (ADF) sont actives, mais surtout le M23, soutenu par Kigali.

Des ministres auditionnés

En Ituri, les autorités militaires locales se montrent, selon ces mêmes sources, plus favorables à l'initiative d'un allègement des mesures liées à l'état de siège. Mais par quoi remplacer ce régime exceptionnel ? La question revient régulièrement dans les discussions. Une question jugée délicate et sensible, selon un conseiller du président Félix Tshisekedi.

Sur le terrain, des sources militaires expliquent que la levée complète de l'état de siège ne devrait pas entraîner de grands changements dans la conduite des offensives militaires. En effet, l'administration militaire instaurée par ce régime n'aurait pas d'influence directe sur le front, déjà couvert par l'opération Sukola, la plus importante opération de l'armée dans le pays.

Sur ces questions, des membres de la commission Défense, sécurité et frontières prévoient également d'organiser des auditions de ministres impliqués dans la gestion de cette situation.