Madagascar: Téléphonie mobile - Telma change de nom et devient Yas

L'opérateur adopte une nouvelle identité et devient Yas, un nom porteur d'une vision africaine et d'unité. Avec cette évolution, l'opérateur aspire à atteindre le sommet du secteur des télécommunications sur le continent.

Des améliorations, de nombreux changements » : ce sont les mots prononcés par Patrick Pisal-Hamida, Administrateur et Directeur général du groupe Yas, lors de son interview au lancement de la nouvelle marque de Telma, désormais appelée Yas, au Novotel d'Alarobia, le 26 novembre.

Depuis sa privatisation en 2004, Telecom Malagasy est devenu Telma Madagascar. Bien avant cela, des évolutions avaient eu lieu dès 1896, avec la création de la STIMAD (Société des Télécommunications Internationales de Madagascar). Depuis cette époque, l'entreprise s'est imposée comme le leader des télécommunications dans l'île grâce à ses technologies de pointe, l'expansion de son réseau et l'amélioration constante de ses services.

Dans cette dynamique de transformation, Telma ambitionne désormais de figurer parmi les premiers opérateurs de télécommunications en Afrique. Selon le directeur, « Yas se positionne désormais comme le sixième groupe africain. Autrefois une somme d'opérateurs, il entre aujourd'hui dans le top 6 et vise même le top 3 des plus grands téléopérateurs africains ».

Nouvelle marque

Parmi les acteurs majeurs du marché, on retrouve des opérateurs comme Orange (France), Airtel (Inde), ainsi que des géants du Royaume-Uni, sans oublier MTN, Maroc Telecom et Yas.Yas se positionne comme un opérateur panafricain. « Il y a 20 ans, tout a commencé ici, à Madagascar, avec une conviction : celle que nous pouvions devenir, nous, le seul opérateur national, un leader de notre marché face à des compétiteurs internationaux. Une nouvelle aventure commence maintenant avec Yas, une marque qui nous unit et rassemble quarante-et-un millions de clients à Madagascar et en Afrique », a affirmé Hassanein Hiridjee, CEO du groupe AXIAN.

Yas est la nouvelle marque qui regroupe toutes les activités de télécommunications d'AXIAN Telecom en Afrique, y compris les réseaux mobiles, les infrastructures numériques et les services financiers mobiles. Le directeur du groupe a tenu à rassurer les clients : « Il s'agit uniquement d'un changement de nom, de couleurs et de slogan. Les offres et services, en revanche, seront améliorés. » Il a également précisé que les transactions mobiles ne seront pas impactées.

Yas incarne désormais les valeurs africaines et se veut un symbole d'unité et d'innovation sur le continent. Concernant les taxes sur les transactions monétaires, Patrick Pisal-Hamida a exprimé son désaccord, soulignant : « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour convaincre les autorités que cette taxe est une mauvaise idée pour Madagascar, mais nous restons confiants qu'elles changeront d'avis. »