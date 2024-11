Madagascar: Basketball/Africa cup 3X3 - Les Ankoay sollicitent l'appui des Malgaches

Les maillots trempés et les corps en sueur témoignent de l'intensité des entraînements des Ankoay, filles et garçons, au palais des sports de Mahamasina. À trois jours du début de l'Africa Cup de basketball 3x3, que Madagascar va abriter du 29 novembre au 1er décembre, les deux équipes nationales entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation.

Les joueurs sont bien conscients de l'attente des Malgaches, qui espèrent les voir soulever le trophée dimanche prochain au palais des sports Mahamasina. Après les entraînements sur les terrains de basketball du stade Barea Mahamasina le matin, les membres de l'équipe nationale continuent leur entraînement dans la petite salle du palais des sports. Ensuite, ils rejoignent le parquet du palais des sports Mahamasina, déjà installé, pour se familiariser avec les lieux.

Les garçons ont débuté avec des séquences d'entraînements sous la conduite des deux coaches, Jean de Dieu Randrianarivelo, coach Deda, et Eli Michaël Rakotonirina. Ils ont étudié toutes les stratégies d'attaque, de défense et peaufinent l'automatisme et la complémentarité sur le terrain.

« Par rapport à toutes les préparations d'avant-match de compétition internationale, cette coupe d'Afrique à domicile est la mieux préparée. Les garçons sont en pleine forme. J'ose affirmer que pour cette année qu'ils ont le potentiel pour aller jusqu'au bout cette année. Toutefois, il faut rester vigilant et de s'assurer de marquer à chaque tentative de tir, car le chrono roule trop vite», confie Jean de Dieu Randrianarivelo.

En duel

Les Ankoay filles, après leur entraînement dans la petite salle du palais des sports, sous la direction de Prisca Razananirina et de Mathieu Rakotomalala, les deux entraîneurs, ont rejoint le terrain de la compétition de l'Africa Cup au palais des sports Mahamasina. Elles ont fait un exercice de tir sur tous les angles possibles.

« Nous sommes prêtes à relever le défi à domicile. Tous les jours, les filles ont fait une série de plus de 300 à 500 tirs avec un ratio de réussite de plus de 80 %. Ce sera difficile face à l'Égypte et le Kenya, mais en tant que compétitrices, nous sommes prêtes », confie Prisca Razananirina.

Quant à Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball, il lance un appel à tous les Malgaches : « Les joueurs et joueuses ont tout fait pour être prêts le jour J. Notre travail est porté sur la rectification des petites erreurs et surtout améliorer le rendement au tir. J'invite tous les Malgaches à venir nombreux pour soutenir nos porte-drapeaux, car leur réussite en dépend beaucoup. »

À la fin de l'entraînement, les deux artificiers de l'équipe nationale, Livio Ratianarivo chez les garçons et Rondro Emeranchine Raherimanana, alias Chine, chez les filles, ont fait un concours de tir en duel : sur six tirs chacun, Livio a réussi cinq tirs tandis que Chine a fait mouche par quatre fois.