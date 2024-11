Madagascar: Taekwondo ITF/Championnat national - Les combattants d'Analamanga en démonstration

Nette domination de la région hôte. La commission malgache de taekwondo a organisé dimanche le championnat national de taekwondo ITF au gymnase d'Ankatso, après deux jours de séminaire technique animé par l'expert et président de la fédération internationale, Paul Weiler.

Le sommet national a été marqué par la domination des combattants d'Analamanga. La ligue hôte s'est hissée en tête du tableau des médailles avec un total impressionnant de trente-cinq médailles, dont dix-neuf en or, treize en argent et trois en bronze. Un écart significatif a été constaté entre le niveau des combattants d'Analamanga et celui des autres régions.

Alaotra-Mangoro a décroché la deuxième place avec trois médailles d'or et quatre d'argent. Boeny et Atsinanana se sont respectivement classées troisième et quatrième.

La compétition a été répartie en plusieurs catégories, notamment pour les combattants titulaires de ceintures noires et de ceintures de couleur. Les jeunes participants ont été classés par tranche d'âge : moins de 8 ans, moins de 11 ans, moins de 14 ans et moins de 17 ans.

La joute nationale a réuni cent onze participants, témoignant de l'engouement croissant pour cette discipline.