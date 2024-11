Madagascar: Commune urbaine Mahajanga - Les employés informés sur les fraudes en milieu de travail

Le 3 avril 2024, l'ACFE a publié une étude mondiale sur la fraude en milieu de travail. Dans le cadre de la semaine de sensibilisation, un événement a eu lieu à Mahajanga pour informer les employés municipaux.

Le 3 avril 2024, l'Association des examinateurs certifiés en fraude (Association of Certified Fraud Examiners ou ACFE) a publié une étude intitulée « Occupational Fraud 2024 (ou fraudes en milieu de travail) : A Report of The Nations», qui se veut une analyse exhaustive de 1 921 cas de fraude en milieu de travail signalés par l'ACFE, dont les membres sont issus de partout dans le monde.

Cette 13e édition de l'étude menée par l'ACFE repose sur les résultats d'un sondage mondial détaillé mené sur la fraude et offre des observations judicieuses sur les façons de commettre des actes de fraude, ainsi que les méthodes utilisées pour les détecter et les prévenir. Cette étude souligne le rôle crucial joué par un mécanisme efficace de vérification et de contrôle dans la lutte contre la fraude, notamment l'importance des audits externes et d'autres méthodes proactives de détection pour réduire la durée de ces actes et les pertes financières qui en découlent.

En outre, l'étude met en avant l'importance pour les organisations de se doter de programmes exhaustifs de lutte contre la fraude et de déployer des efforts collectifs aux côtés de toutes les parties prenantes de l'écosystème de la présentation de l'information financière, afin de minimiser et gérer les risques liés à la fraude de manière efficace.

Finance

Selon les enquêtes, les pertes financières au niveau de l'État ou l'argent public sont de 5 %. Cela inclut la corruption et la fraude.

Dans le cadre de la semaine internationale de sensibilisation à la fraude, les employés de la municipalité de Mahajanga ont été informés sur les fraudes en milieu de travail, le mardi 19 novembre dernier, à l'hôtel de ville. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la semaine internationale de sensibilisation à la fraude.

« La fraude est difficile à définir, mais on peut la résumer ainsi : actes malveillants dans l'exercice de la fonction », a déclaré Gelase Jaosolo, président de l'ACFE à Madagascar et directeur régional de l'Inspection générale de l'État à Mahajanga. Les profils des fraudeurs, les organisations victimes de ces actes, les répercussions financières et les réponses des entreprises aux cas de fraude identifiés ont été présentés aux participants, tels que les membres du staff de la commune de Mahajanga, les agents de recouvrement, les inspecteurs de voirie, les inspecteurs sanitaires et tous ceux qui sont chargés de la finance.

« La commune a toujours coopéré avec les systèmes gouvernementaux qui luttent contre cette forme de fraude et de corruption. Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre les fraudes, et c'est pourquoi cette information était si importante pour que chacun puisse prendre ses responsabilités », a souligné le président de la délégation par intérim, docteur Joseph Justin Randrianandrasana.

Les types de fraude peuvent être reconnus sous trois aspects, à savoir les avantages spéciaux ou intérêts personnels, la subtilité et l'acte délibéré.