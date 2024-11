Madagascar: Équipe nationale - Les Barea A à la recherche d'un sélectionneur

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A devrait être connu au mois de décembre. Le successeur de Rôrô dirigera les Barea lors des matchs contre la République centrafricaine et le Ghana.

Les réseaux sociaux et les journaux ont beaucoup parlé ces dernières semaines du successeur du sélectionneur des Barea A. Romuald Rakotondrabe a en effet annoncé sa démission après la défaite (2-3) face à la Tunisie, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations 2025, le 14 novembre en Afrique du Sud. La Fédération malgache de football a officialisé ce week-end l'offre d'emploi pour recruter le sélectionneur et entraîneur principal pour l'équipe nationale A senior masculine. La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 5 décembre, c'est-à-dire dans une semaine. La fédération s'adresse aux passionnés, expérimentés, prêts à relever le défi de guider les Barea.

Le successeur du coach Rôrô aura pour mission et responsabilité de travailler en collaboration avec les autres départements pour la mise en place de la détection des joueurs. Il sera chargé de repérer les talents et de sélectionner, parmi les joueurs admissibles, ceux qui ont le potentiel d'intégrer l'équipe nationale. Parmi ses tâches figurera la nécessité de rassembler et encadrer des joueurs, que ce soit à Madagascar ou ailleurs, en fonction des besoins. Il devra constituer une équipe de staff technique et soumettre la liste des joueurs présélectionnés pour validation.

Technicien qualifié

Le candidat devrait avoir comme profil des connaissances nécessaires dans la détection des joueurs admissibles, et avoir une expérience avérée en tant qu'entraîneur de haut niveau. Le technicien doit détenir les licences correspondant aux attentes du poste, démontrer des capacités de leadership, d'esprit d'équipe, de communication, de capacité d'écoute, de compréhension, d'analyse des compétences techniques, physiques et mentales des joueurs.

Le futur sélectionneur devrait avoir comme qualification et expérience le diplôme CAF A, UEFA Pro ou équivalent, avec au minimum 5 ans d'expérience dans un rôle similaire, idéalement au niveau international. Avoir joué dans des championnats de première division est un plus, tout comme la maîtrise courante du français, à l'écrit et à l'oral. La connaissance de l'anglais constitue un atout supplémentaire. Une expérience préalable en tant qu'entraîneur d'une équipe nationale africaine ou dans un contexte similaire est souhaitée.

Ce poste est ouvert aux entraîneurs locaux et internationaux, répondant aux critères précités. Les conditions salariales seront précisées au moment de la présélection. Sa prochaine mission sera d'emmener les Barea aux cinquième et sixième journées qualificatives à la Coupe du Monde. Madagascar jouera contre la République centrafricaine, puis le Ghana, fin mars. Madagascar occupe la troisième place (7 points) derrière les Comores (9 points) et le Ghana (9 points) après la quatrième journée.