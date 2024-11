Madagascar: Musique - Serge Ramiandrasoa revisite Johnny Hallyday et Charles Aznavour

Un rendez-vous empreint d'émotion et de nostalgie attend les mélomanes le 29 novembre à partir de 19 h à l'hôtel Le Louvre, à Antaninarenina. Serge Ramiandrasoa et ses invités spéciaux rendront un hommage inédit à deux légendes de la chanson française : Johnny Hallyday et Charles Aznavour.

Ces monuments de la musique, disparus il y a respectivement sept et six ans, continuent d'inspirer et de faire rêver des générations à travers le monde, y compris à Madagascar. « Ce sont deux légendes au succès planétaire, qui ont bercé nos enfances et nos années d'adolescence », confie Serge Ramiandrasoa. « Johnny Hallyday, l'idôle des jeunes, aurait eu 81 ans cette année. Il allumait le feu partout où il passait, de ville en ville.

Nous interpréterons la majorité de ses tubes, dont certains restent gravés dans nos coeurs. Quant à Charles Aznavour, le maestro aurait célébré son centenaire cette année. Avec plus de mille chansons intemporelles, ses oeuvres comme La Bohème, Hier encore, ou encore Sur ma vie nous accompagnent depuis des décennies », ajoute-t-il avec passion.

Serge Ramiandrasoa, qui a amorcé une reconversion dans la musique en 2015 avec son groupe Serge Ramiandrasoa Band, sera entouré d'artistes talentueux pour ce concert exceptionnel. Sur scène, on retrouvera Pierre Mac Donald au vocal et à la batterie, Clara Andriamparany au choeur, Gérard à la guitare solo, et Misty Jaonah dit Miarina au clavier et au choeur. Serge lui-même prendra le micro pour insuffler toute l'énergie et l'émotion qui caractérisent ce spectacle. « Préparez-vous à une soirée où les souvenirs affluent, teintés de mélancolie et de joie. Ce double hommage promet de faire vibrer toutes les générations, ravivant des mélodies qui ont marqué l'histoire de la musique française. Entrée libre mais la consommation est obligatoire », termine-t-il.