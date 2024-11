Algérie: Salon International 'El-Haramaïne, le Hadj, la Omra et le tourisme' à Oran - Une affluence de plus de 15.000 visiteurs

ORAN — La première édition du Salon International "El-Haramaïne, le Hadj, la Omra et le tourisme", qui a pris fin mardi soir au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, a attiré plus de 15.000 visiteurs et a été sanctionnée par la conclusion de 42 accords, a-t-on appris des organisateurs.

Cette manifestation de deux jours a enregistré une forte affluence de visiteurs nationaux et étrangers, intéressés par le tourisme religieux, en particulier dans les domaines du Hadj, de la Omra, de l'hôtellerie et des services de restauration, a indiqué, à l'APS, le commissaire du salon, Mounir Betraoui.

Par ailleurs, les rencontres bilatérales organisées dans le cadre du salon ont permis la signature de 42 accords, principalement entre des entreprises algériennes et saoudiennes dans le domaine de la restauration. D'autres accords ont été conclus entre l'Autorité générale du Hadj et de la Omra libyenne et une société saoudienne, ainsi qu'entre des acteurs du secteur hôtelier, dans le but d'améliorer les services en préparation de la Omra de Ramadhan, selon la même source.

Organisé par la société "Even Pro" spécialisée dans l'organisation d'événements, ce salon a rassemblé 35 entreprises et agences de voyage spécialisées dans l'hôtellerie, la restauration et les services touristiques innovants, d'Algérie, d'Arabie saoudite, d'Egypte, de Tunisie et de Libye, selon le commissaire du salon, qui a annoncé que la deuxième édition de cet événement se tiendra en juillet 2025 à Alger.