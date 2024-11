Algérie: Ministère de la Justice - Colloque national sur la réinsertion sociale des détenus

ALGER — Le ministère de la Justice organisera, à partir de mercredi, un colloque national intitulé "La réinsertion sociale des détenus et le rôle des organismes de l'Etat et des organisations de la société civile", a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

"Le ministère de la Justice, représenté par la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, organise en collaboration avec le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), un colloque national sur le thème +La réinsertion sociale des détenus et le rôle des organismes de l'Etat et des organisations de la société civile, et ce les 27 et 28 novembre courant+", lit-on dans le communiqué.

Ce colloque s'inscrit "dans le cadre du projet d'appui à la réinsertion sociale des détenus, dans sa 2e phase, et vise à présenter et à débattre des différents efforts consentis par les organismes de l'Etat et les organisations de la société civile ainsi que des mécanismes d'amélioration de leur performance et compétence, lors de l'accomplissement de la peine du détenu et après sa libération, et ce à travers le renforcement de la coordination entre les différents intervenants et l'établissement de réseaux d'appui communs efficaces", précise le communiqué.

Prennent part à ce colloque, les représentants des secteurs ministériels concernés par la réinsertion, des cadres du secteur dont des juges d'application des peines, des directeurs d'établissements pénitentiaires, des chefs des services externes, ainsi que des représentants de la société civile notamment d'associations actives dans le domaine de la réinsertion des détenus.