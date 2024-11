Algérie: Constantine - Ouverture des journées d'information sur les forces aériennes

CONSTANTINE — Des journées d'information sur les forces aériennes se sont ouvertes mardi au centre d'information régional chahid Aboud Belhimer de Constantine relevant de la 5ème région militaire.

Présidant au nom du commandant des forces aériennes, la cérémonie d'ouverture de cette manifestation de cinq jours, le commandant de l'air de la 5ème RM le général-major Salah Cheklal, a mis l'accent sur "la symbolique de pareilles manifestations qui coïncident avec la commémoration du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution marquée par la participation de cette arme aux festivités de cet anniversaire avec des exhibitions qui ont enjolivé le ciel de la baie d'Alger révélant la haute compétence et maitrise des aviateurs".

Il a également relevé que "les forces aériennes ne sont pas seulement un bras aérien qui protège notre ciel mais un symbole de souveraineté et de l'innovation dans le domaine de la technologie et des sciences modernes au regard de leurs équipements évolués et compétences humaines entrainées".

Il a ajouté à ce propos que "cette activité vise à renforcer la communication entre l'armée nationale populaire et le citoyen et consolider le rapport armée-nation et permettra au public de découvrir les forces aériennes à travers leurs réalisations, leurs rôles et missions dans la protection du pays et la préservation de sa sécurité et sa stabilité".

L'ouverture de ces journées qui s'inscrivent dans le cadre du plan de communication 2024-2025 de l'armée nationale populaire (ANP) approuvé par le commandement supérieur de l'ANP, s'est déroulée en présence du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, du président de l'APW Issam Bahri et des membres du comité sécuritaire qui ont suivi à l'occasion la projection de deux documentaires sur l'évolution des forces aériennes en Algérie.

L'occasion a donné lieu à la tenue d'une exposition sur divers équipements utilisés par les forces aériennes et les moyens pédagogiques de leurs établissements de formation.

Le premier jour de la manifestation a été marqué par une forte affluence public offrant aux jeunes la possibilité de découvrir les conditions d'incorporation au sein de ces forces et les multiples spécialités proposées par les écoles et établissements de formation militaire.