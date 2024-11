Algérie: Le ministre de la Santé préside la clôture du 8e colloque international de la SAPHO

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a présidé, mardi à Alger, la clôture des travaux du 8e colloque international de l'Association algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique (SAPHO).

Dans son allocution à cette occasion, M. Saihi a affirmé "l'importance de ces rencontres scientifiques de haut niveau, à l'instar de celle d'aujourd'hui, qui traitent des préoccupations et problématiques scientifiques nécessitant étude et réflexion pour proposer des solutions adaptées aux récentes évolutions".

Le ministre a, par là même, rappelé que "la pharmacie en général, et la pharmacie hospitalière en particulier, occupe une place de plus en plus prépondérante, ce qui dénote une valorisation de cette spécialité dans le domaine scientifique", saluant les thématiques abordées lors de ce congrès, "devenues cruciales, comme la numérisation".

De plus, il a réaffirmé que le ministère de la Santé "s'est engagé à concrétiser la numérisation dans son plan d'action, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans une démarche proactive visant sa généralisation à l'ensemble des établissements de santé et domaines concernés".

Et de souligner "le rôle primordial de la numérisation, notamment au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), où cette opération est devenue plus que nécessaire", précisant dans ce cadre que "plus de 56% du budget de cet établissement, soit 88 milliards DA, est consacré à la lutte contre le cancer".

Abordant la question de la réforme budgétaire, M. Saihi a indiqué que le ministère de la Santé "opte actuellement pour un budget-programme axé sur les résultats plutôt que sur les objectifs", ajoutant que le secteur "oeuvre à opérer un changement pour une utilisation optimale des ressources disponibles afin de répondre aux besoins de la gestion publique". Parmi les recommandations formulées lors de ce colloque qui a réuni, trois jours durant, des experts nationaux et internationaux, figurent "la numérisation des pharmacies hospitalières et le bon usage des antibiotiques pour lutter contre les bactéries résistantes".

Les experts ont, en outre, souligné "la nécessité de numériser l'ensemble des hôpitaux et de permettre aux pharmaciens de participer à la plateforme de la PCH", qui a également mis en place une plateforme numérique dédiée à la surveillance des pénuries de médicaments essentiels au sein des établissements publics hospitaliers (EPH).