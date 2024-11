Algérie: Adrar - Valoriser les expériences de terrain pour développer l'agriculture saharienne

ADRAR — La nécessité de valoriser les innovations et expériences sur le terrain pour développer l'agriculture saharienne et renforcer la sécurité alimentaire nationale a été soulignée mardi lors d'une rencontre scientifique à l'université d'Adrar, à l'initiative du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST).

La rencontre, à laquelle ont pris part les autorités locales, les représentants de groupes industriels et économiques nationaux, dont Sonatrach, Cosider, Agrodiv et Madar, a permis de mettre en exergue les importantes potentialités agricoles qu'offre la wilaya d'Adrar, à travers des mégaprojets susceptibles d'assurer son développement agricole, conformément aux orientations des hautes instances du pays, afin de relever, à court terme, le défi de la sécurité alimentaire.

Dans son intervention, le directeur du CNRST, Mokhtar Sellami, a indiqué que cette rencontre intervient dans le cadre des démarches visant le développement de l'innovation et de la recherche scientifique pour consolider le développement de leviers socioéconomiques en Algérie, dont l'Agriculture saharienne.

Le CNRST oeuvre, avec le concours des divers départements ministériels et des opérateurs économiques nationaux, membres du Conseil, à promouvoir les potentialités nationales de développement à travers les modèles économiques et industriels réussis, les innovations et la recherche scientifique, pour les capitaliser et répondre aux attentes du pays et atteindre, à l'horizon 2027, un produit intérieur brut dépassant les 400 milliards de Dollars, a-t-il souligné.

Pour sa part, le directeur général de la division Agriculture du groupe Cosider, Noureddine Bacha, a mis en relief les efforts déployés depuis 2021, au volet de l'investissement agricole, dans certaines wilayas du pays qui se sont lancées dans la production de semences, facteur primordial pour la protection de la sécurité alimentaire, en plus d'autres activités agricoles, dans le but de réduire la facture d'importation.

Le groupe Cosider, rappelle M.Bacha, s'est lancé dans l'expérience de l'investissement agricole à travers les wilayas de Khenchela (région de Nememcha), Touggourt et Adrar.

Cette dernière (Adrar) qui constitue le fer de lance pour le groupe, au regard des conditions favorables existantes (sol et eau), a enregistré le lancement d'une exploitation de 16.000 ha, pour un investissement de 12 milliards DA, dont 50% consacrés à la réalisation des forages d'irrigation et l'installation d'équipements d'irrigation (pivots).

Ces investissements ont été couronnés par l'exploitation, à travers les trois wilayas précitées, d'une superficie globale de 37.000 ha, a indiqué le même responsable qui a rendu un hommage aux efforts des autorités locales pour l'accompagnement des promoteurs, en termes d'électrification agricole, en un temps record, ainsi que la célérité d'exécution des procédures administratives liées à l'investissement.

Les prévisions du groupe tablent, pour la saison agricole 2024/2025, sur une récolte de 100.000 Quintaux (QX) de semences, susceptibles de satisfaire les besoins de la prochaine saison agricole.

Intervenant en ouverture des travaux de cette rencontre académique, le wali d'Adrar, Ali Bouguerra, a affirmé que l'investissement agricole dans la wilaya d'Adrar s'articule sur quatre axes.

Il s'agit de grands investissements agricoles avec des opérateurs internationaux pour bénéficier de leurs expériences, l'investissement d'entreprises nationales dans l'agriculture saharienne, l'implication de grands investisseurs privés et leur accompagnement selon les nouveaux mécanismes d'accompagnement et de soutien, ainsi que l'encouragement des jeunes promoteurs souhaitant exploiter de petites parcelles, et ce pour faire d'Adrar un pôle agricole national.

Le chef de l'exécutif de la wilaya s'est engagé à tenir prochainement une rencontre de coordination avec les opérateurs agricoles, en vue de prendre connaissance de leurs préoccupations et leur faire connaitre les mécanismes prévus par les pouvoirs publics pour l'accompagnement et la promotion de l'investissement dans les wilayas du Sud.