Cote d'Ivoire: Odienné/ Entrepreneuriat féminin - Le gouvernement décaisse 100 millions de Fcfa pour les femmes

L'annonce a été faite lors de la célébration officielle de la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin (Jief) le samedi 23 novembre 2024.

La mairie d'Odienné a accueilli la célébration officielle de la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin (Jifef). Cet événement qui a eu lieu samedi 23 novembre a été l'occasion pour le gouvernement de réaffirmer son engagement en faveur des femmes entrepreneures. Selon une note du service de communication du ministère de la Femme, c'est environ 100 millions de Fcfa qui ont été alloués pour soutenir cette initiative, dont 60 millions de Fcfa destinés à faciliter l'accès au crédit pour les femmes, et plus de 30 millions de Fcfa en matériel et semences agricoles.

Au cours de cette rencontre, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a rendu hommage aux femmes, tout en rappelant leur rôle crucial dans le développement du pays. « Vous êtes les véritables héroïnes de cette journée, car vous portez, chaque jour, le poids du développement de vos familles, de nos communautés et de notre région », a-t-elle déclaré.

La ministre a également insisté sur l'importance pour le gouvernement d'accompagner les femmes entrepreneures afin qu'elles puissent réaliser leur potentiel. Elle a mis un accent particulier sur les initiatives du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci) et le Fonds femmes de son ministère qui permettent aux femmes d'être autonomes. Rappelant que le fonds du ministère a permis aux femmes de bénéficier d'une enveloppe de 60 millions de Fcfa pour soutenir leurs initiatives et renforcer leurs activités.

« Sous la direction du Président Alassane Ouattara et avec l'appui constant de la Première dame, Dominique Ouattara, le gouvernement met en oeuvre des initiatives concrètes pour soutenir les femmes. Saisissez les opportunités qui vous sont offertes, mobilisez vos talents, vos compétences et votre détermination pour bâtir un avenir meilleur pour vous, vos familles et vos communautés », a-t-elle exhorté.

Non sans préciser que le thème de cette journée rappelle que l'autonomisation des femmes est non seulement une question de justice sociale, mais aussi un impératif pour un développement inclusif et durable. « En investissant dans les femmes, nous investissons dans l'avenir de notre nation », a-t-elle insisté. Au nom des bénéficiaires, Mama Diarra a exprimé sa gratitude à la ministre, soulignant l'impact positif des actions menées en faveur des femmes.