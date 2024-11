Cote d'Ivoire: Prix bonne gouvernance 2024 de la performance et de l'efficacité - Le commandant de la Bcr dédie son trophée au ministre Souleymane Diarrassouba

Le "Prix bonne gouvernance 2024 de la performance et de l'efficacité dans la lutte contre la vie chère" de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance (Oapbg) est décerné, cette année 2024, à Armand Alexandre Koffi, commandant de la Brigade de contrôle rapide (Bcr), une structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le lauréat a reçu son trophée le samedi 23 novembre 2024, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody, à la 8e édition de la "Cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de développement et des bâtisseurs nationaux".

Armand Alexandre Koffi a dédié son trophée au ministre du Commerce et de l'industrie, Dr Souleymane Diarrassouba. « Ce prix nous permet de dire merci, grand merci à notre patron. Parce que c'est sa structure à lui, c'est son bébé. Il nous couvre d'affection, il nous accompagne. Aujourd'hui, ce résultat, nous le lui dédions, nous lui dédions ce trophée », a déclaré le commandant de la Bcr, en présence de ses collaborateurs venus nombreux à cette cérémonie.

Pour le premier responsable de la Bcr, ce prix est perçu comme la reconnaissance d'un engagement. « Lorsqu'on voit le laps de temps dans lequel nous avons véritablement opéré, nous sommes heureux d'être parmi les lauréats. Cela prouve que les Ivoiriens suivent de près le travail que nous faisons sur le terrain », a relevé Armand Alexandre Koffi.

La Bcr est chargée de veiller au respect des prix et de la qualité des produits de première nécessité sur tout le territoire national. Elle n'intervient que sur dénonciation des consommateurs au 1343 ou sur l'application "contrôle citoyen". Plus de 2200 interventions ont eu lieu, à ce jour, dans le district autonome d'Abidjan. Plus de 1600 opérateurs économiques ont été épinglés pour infraction à la législation du commerce en Côte d'Ivoire.

Le commandant de la Brigade de contrôle rapide espère voir, dans les mois à venir, sa structure intervenir dans les villes de l'intérieur du pays. Il sollicite, à cet effet, davantage de moyens matériels, informatiques et humains.

Onze personnalités ont été honorées à cette édition 2024 de la "Cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de développement et des bâtisseurs nationaux".