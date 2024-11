Cote d'Ivoire: Lycée Ernest Boka d'Agboville - Jean-Marie Blesso réélu à la tête de l'Association des anciens élèves

À la tête de l'Association des anciens élèves du lycée moderne Ernest Boka d'Agboville (2aelm-Eba) depuis sa création en en 2014, Jean-Marie Vianney Blesso a été réélu le samedi 23 novembre 2024, à Bingerville-Abatta lors de l'Assemblée générale ordinaire.

Seul candidat à sa succession, il a reçu le quitus de tous les membres. Après son élection, il les a invités à s'impliquer davantage dans les activités de l'association, notamment par le paiement régulier des cotisations. Car pour lui, une association ne peut survivre que grâce à la participation active de ses membres.

Il a également exprimé son ambition de fédérer les diverses associations d'anciens élèves et pensionnaires du lycée pour renforcer les actions de soutien en faveur de l'établissement et de ses élèves. Mais avant, le président a présenté un bilan moral et financier salué par l'assemblée.

En effet, lors de son mandat, l'association a mené plusieurs actions en faveur du lycée. Il s'agit, entre autres, de la réhabilitation et l'équipement de la bibliothèque, de l'infirmerie et de la salle des professeurs, l'organisation de séances de travail avec les autorités éducatives pour traiter des questions d'indiscipline et de consommation de drogue à l'école...

Outre cela, a-t-il fait savoir, l'association a également apporté un soutien moral et financier à 13 familles d'anciens élèves endeuillées, tout en consolidant sa trésorerie qui affiche un solde actuel de plus 2 000 000 FCfa.