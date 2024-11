Maroc: Saisie de plusieurs animaux sauvages et reptiles destinés à la vente illégale à Nador et Marrakech (source sécuritaire)

Rabat — Dans le cadre des opérations sécuritaires visant à lutter contre les crimes portant atteinte à la faune sauvage et aux forêts, et à protéger les espèces animales menacées d'extinction, les éléments de la police à Nador et à Marrakech, en coordination avec les services de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), ont réussi à saisir, mardi, plusieurs animaux sauvages et reptiles destinés à la vente illégale.

Selon une source sécuritaire, les services de sûreté régionale de Nador ont mené la première opération, qui a permis l'arrestation de deux personnes en flagrant délit de possession de quatre animaux sauvages de l'espèce du furet, et leur mise en vente illégale.

La deuxième opération a été menée au niveau de la ville de Marrakech, où un individu a été appréhendé en possession de 61 serpents dans des conditions qui menacent la sécurité des personnes, dont 13 Cobras, 36 serpents du genre "Clover" et d'autres reptiles de diverses tailles, fait savoir la même source.

Les animaux et reptiles saisis ont été remis aux services relevant de l'ANEF, alors qu'une enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre des suspects sous la supervision du parquet territorialement compétent, afin d'élucider les tenants et aboutissants ainsi que les motivations derrière la possession et la vente illégale de ces animaux.

Ces opérations sécuritaires s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de la Direction Générale de la Sûreté Nationale dans la mise en oeuvre de l'opération "Thunder" visant à lutter contre le trafic des animaux protégés, en coopération et partenariat avec l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).