Maroc: Portugal - M. Bourita s'entretient avec son homologue portugais en marge du 10e Forum mondial de l'UNAOC

Cascais (Portugal) — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, mardi à Cascais, au Portugal, avec son homologue portugais, Paulo Rangel.

Lors de cette rencontre, tenue en marge du 10e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), dont les travaux se sont ouvert le jour-même à Cascais (ouest de Lisbonne), les deux ministres ont examiné les moyens de renforcer les relations maroco-portugaises dans plusieurs domaines.

À cette occasion, M. Bourita et M. Rangel ont salué des relations bilatérales distinguées, à la fois dynamiques et avant-gardistes, insistant sur la nécessité de les consolider davantage afin de les porter à un niveau supérieur, dans le contexte des échéances communes qui attendent les deux pays, notamment l'organisation conjointe de la Coupe du monde de football 2030 entre le Maroc, le Portugal et l'Espagne.

Les deux responsables ont également salué la solidité des relations de coopération entre les deux pays et la convergence des points de vue au sujet de plusieurs questions régionales et internationales. Ils ont souligné, dans ce sens, l'importance de maintenir la coordination et la coopération entre Rabat et Lisbonne sur les questions d'intérêt commun aux niveaux régional et multilatéral.

Les travaux du 10e Forum mondial de l'UNAOC se poursuivent au Portugal avec la participation du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du Haut-Représentant de l'UNAOC, Miguel Angel Moratinos, du Roi d'Espagne Felipe VI et du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

Les débats de cette rencontre internationale, qui réunit aussi des leaders politiques, des représentants d'organisations internationales et régionales, des personnalités religieuses ainsi que des acteurs économiques et de la société civile, portent sur les enjeux de paix, de sécurité et de dialogue entre les cultures et les religions, en explorant le rôle de l'intelligence artificielle et du sport comme leviers pour promouvoir la paix mondiale.