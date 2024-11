Madagascar: Concours de robotique en Estonie - L'équipe de jeunes filles malgaches ne désespère pas

Mad'Girls, l'équipe malgache qui prévoit de participer à la compétition de robotique Robotex Firefighting qui se déroulera en Estonie du 6 au 9 décembre 2024, sont en plein préparatifs.

Elles ont entre 11 et 13 ans. Harena Mitoetra Randriakoto, Soadana Ratsinjomiantsa, toutes deux âgées de 11 ans et en classe de 5e, et Fitizo Andriamisandratsoa, 13 ans, constituent l'équipe malgache Mad'Girls, 100% féminine, qui participera à la compétition de robotique exclusivement féminine Starship Girls' Firefighting, Robotex international qui se déroulera à Tallinn, en Estonie en décembre. Les préparatifs battent leur plein pour ces trois (pré)adolescentes en multipliant les essais avec leur petit bijou baptisé Afo Row, un robot destiné à combattre les incendies.

La compétition fait appel aux compétences et à la passion des jeunes férus d'ingénierie et de technologie pour les mettre en pratique dans le cadre du concours où les robots ont pour mission de localiser des points de feu sous forme de bougies posées sur la zone de compétition et de les éteindre dans un délai imparti.

En participant à cette compétition, les Mad'Girls visent l'or. Cependant, elles ont besoin d'un grand coup de pouce d'ordre administratif par rapport au visa, et financier pour couvrir les charges liées à leur déplacement vers le pays hôte de la compétition, l'Estonie. Mais elles ne désespèrent pas.

Issues des STEM Clubs et accompagnées depuis plusieurs mois par STEM4good, elles « y croient ». Cette équipe malgache exceptionnelle se mesurera à d'autres équipes de filles des quatre coins du monde. Tout appui serait le bienvenu pour leur permettre de viser les étoiles et de toucher leur rêve du doigt !