Madagascar: Ambolokandrina - Deux blessés dans une collision de motos

Hier matin, un grave accident de la route, impliquant deux deux-roues, s'est produit à Ambolokandrina. Une moto-cross et un scooter, roulant à vive allure, sont entrés en collision, blessant les deux conducteurs. L'un d'eux a été transporté d'urgence à l'hôpital. Selon les témoignages des riverains, la vitesse excessive des deux véhicules est à l'origine de l'accident. « L'accident s'est produit si vite. On a entendu les coups de frein suivis du choc. Les deux conducteurs étaient à terre, et les passants se sont immédiatement précipités pour leur venir en aide », a rapporté un témoin oculaire. Les forces de l'ordre, rapidement dépêchées sur les lieux, ont procédé à une constatation et ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.

La récurrence des accidents de moto, surtout mortels, relance le débat sur la sécurité routière, notamment pour les deux-roues dont le nombre ne cesse d'augmenter. À l'approche des fêtes de fin d'année, les forces de sécurité redoublent de vigilance pour prévenir les accidents de la circulation, particulièrement fréquents en cette période. Parmi les mesures prioritaires, un accent est mis sur le respect du code de la route par les motards.

Selon la Direction générale de la sécurité routière (DGSR), seuls 5% des conducteurs de moto sont en règle. « Environ 95% des motards n'ont pas de permis de conduire et ignorent les règles de circulation, ce qui provoque une hausse des accidents en milieu urbain », a indiqué le général Gélin Ranedson, directeur des opérations routières à la DGSR.

Les statistiques de décembre dernier illustrent la gravité de la situation : 28 accidents, dont 13 mortels, ont été enregistrés. Bien que ces chiffres incluent voitures et motos, une augmentation des accidents impliquant des deux-roues est particulièrement préoccupante. Dans les hôpitaux, les admissions de victimes d'accidents de la route restent élevées, un signe alarmant pour les autorités. Ces dernières appellent à la vigilance de tous les usagers de la route, en particulier les conducteurs de motos, pour réduire ces tragédies évitables. Face à ces défis, la sensibilisation et le renforcement des contrôles demeurent les principaux outils pour améliorer la sécurité sur les routes et prévenir de nouveaux drames.