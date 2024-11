Madagascar: Télécommunications - Le groupe Telma devient Yas

Une nouvelle étape dans l'histoire du leader national des télécommunications et des nouvelles technologies numériques. Telma procède à un rebranding et devient Yas.

Une manière d'asseoir son statut de groupe panafricain des télécommunications, ce rebranding a été célébré, hier à travers plusieurs conférences de presse organisées en simultané à Dar-es-Salaam en Tanzanie, à Lomé au Togo, à Dakar au Sénégal, à Moroni, aux Comores, et bien évidemment à Antananarivo où plusieurs personnalités publiques et privées ont répondu présentes à un show de présentation qui s'est déroulé au Novotel Alarobia.

Rôle pivot

Ce sont en effet les opérateurs de ces cinq pays qui se sont regroupés pour créer Yas, cette marque commune qui va probablement percer sur le marché africain des télécommunications. Figurant désormais parmi les six grands groupes panafricains des télécommunications, Yas est appelé à jouer un rôle pivot dans la révolution numérique en Afrique.

Hassanein Hiridjee, CEO du groupe Axian a parlé dans son discours d'une transformation qui créera des opportunités illimitées qui amélioreront le quotidien grâce à des solutions numériques innovantes. Patrick Pisal Hamida, ancien Administrateur directeur général du groupe Telma et désormais CEO de Yas a rappelé le parcours extraordinaire de plus de 130 ans de l'opérateur, depuis la création de STIMAD en 1896, en passant par Madagascar Telecom, Stelmad ; Telecom Malagasy jusqu'à Telma, après la privatisation en 2004.

Leadership national et présence internationale

Une privatisation qui a fait de Telma le leader des télécommunications de la Grande île grâce à ses investissements massifs dans les nouvelles technologies, l'extension du réseau et l'amélioration de ses services sans oublier l'introduction successive de la 3G, 4G et 5G à Madagascar. Permettant ainsi l'ouverture de Madagascar à l'économie mondiale, tout en offrant à la population malgache un accès inédit à la technologie de pointe. Un leadership national et une présence internationale qui va davantage se renforcer avec cette nouvelle ère de Yas qui se dote d'une identité résolument moderne et qui promet aux usagers de nombreux avantages.

Pour ne citer, entre autres que l'amélioration concrète de l'expérience client, la mise en place de bornes automatiques pour réduire l'attente des clients dans les boutiques ou encore le service client désormais disponible 7/7j et 24/24h. Une aubaine en somme pour les consommateurs puisque dans les mois qui viennent, la nouvelle marque Yas va progressivement se développer et accompagner la vie quotidienne des Malgaches. Notons que la ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications Stéphanie Delmotte a honoré de sa présence, la cérémonie de présentation de la marque Yas.