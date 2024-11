Madagascar: Promotion de l'économie bleue - Formation gratuite à Antananarivo le 28 novembre

La pisciculture figure parmi les filières d'activités les plus rentables, dans l'économie rurale. Pour favoriser le développement de cette filière, une formation gratuite dédiée à la pisciculture sera organisée à Ampandrianomby, dans la salle de réunion du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, le 28 novembre prochain. Selon le ministère de tutelle, cette initiative vise à encourager la population d'Antananarivo et des environs à se lancer dans des activités piscicoles, contribuant ainsi à la promotion de l'économie bleue.

À noter que cette formation comprend un programme adapté aux débutants et aux entrepreneurs résidents de la région Analamanga. D'après les informations, cette formation portera sur l'installation de structures aquacoles pour démarrer une activité piscicole, l'élevage de poissons en étang et ses étapes essentielles, ainsi que la pisciculture en cages flottantes, une méthode moderne et accessible pour les zones aquatiques.

Selon le ministère, l'objectif est de fournir des bases solides pour développer des activités génératrices de revenus, tout en répondant aux besoins croissants en poissons sur le marché local. Bref, cette formation gratuite qui débutera à 9 heures du matin représente une excellente opportunité pour ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances en pisciculture. Selon ses initiateurs, elle s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour soutenir l'entrepreneuriat dans le secteur halieutique, renforcer la sécurité alimentaire et stimuler l'économie locale.