Madagascar: Sport mécanique - 79 pilotes réunis autour du Gymkhana

L'association Za Go Janga a organisé avec succès la 13e édition du Gymkhana. Le circuit de Tsararano a été en effervescence ce week-end.

Cette 13e édition, différente des précédentes, a rassemblé les passionnés de sport mécanique de Mahajanga, le week-end dernier sur le circuit de Tsararano. Il s'agit d'un rendez-vous annuel organisé par l'association Za Go Janga. Cette édition 2024 a vu la participation de 79 concurrents, tous passionnés de sport mécanique de la région, marquant une augmentation significative des participants. Ils se sont répartis en cinq catégories : scooter standard, scooter kit, voiture, moto cross et quad.

Pendant deux jours, ils se sont affrontés, avec des parcours de deux tours sur 800 m pour les quatre roues, et de quatre à six tours pour les deux roues. Quelques innovations ont été apportées, telles que le départ simultané pour les quatre roues sur les pistes A et B. Pourtant, chaque catégorie avait des épreuves adaptées aux caractéristiques de chaque véhicule. Le Gymkhana a pour objectif de combiner la passion des sports mécaniques, qu'il s'agisse d'automobiles, de scooters, de quads ou de motos, et de permettre aux participants de démontrer la maîtrise de leur machine respective.

Comme chaque année, le parcours était très technique et exigeant, caractérisé par des virages serrés, des sauts, des slaloms et des zones d'obstacles, offrant de beaux spectacles et des montées d'adrénaline pour les supporters. « L'association Za Go Janga veut promouvoir le sport mécanique dans la région et créer une relation d'amitié entre tous les passionnés. Nous avons déjà conclu plusieurs accords avec nos partenaires, eux-mêmes passionnés de sport mécanique », a noté le secrétaire général de l'association, Lova Tsiory Rakotonirainy, alias Belou.

Le Gymkhana a été honoré par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdulah, qui a donné le top départ lors de la dernière journée. Il a également exprimé sa gratitude envers l'association pour cet événement dédié aux amoureux des sensations fortes.