Afrique: JCI Madagascar - Bilan positif pour 2024

A quelques mois de la fin d'année, la Jeune Chambre International malgache affiche fièrement ses résultats.

Une année d'exercice fructueuse et active pour la Jeune Chambre internationale Madagascar (JCI). C'est ce que nous révèle Sandra Tiana Ratsimbazafy, sa présidente. « Je voudrais commencer par la forte mobilisation et la forte présence de la JCI Madagascar durant les diverses représentations de la JCI Internationale de cette année », nous confie-t-elle. En effet, la branche malgache a été représentée par une délégation durant la réunion des présidents nationaux organisée au mois de janvier dernier en Côte d'Ivoire.

A cela s'ajoute la participation des membres de la JCI Madagascar à la Conférence de Zone Afrique et Moyen-Orient au mois de mai au Rwanda. La dernière et non la moindre est la participation et l'élection de Guénolé au Congrès mondial qui s'est tenu à Taïwan. Les délégations malgaches étaient composées de cinq personnes en moyenne d'après les dires de Sandra Tiana Ratsimbazafy. Ce qui est en soi un exploit compte tenu des investissements personnels et communs que cela représente.

Entrepreneuriat

La tenue des conférences régionales : zone Nord, zone centre et zone Sud rejoint la liste des avancées majeures de cet organisme. Sans oublier l'affiliation de deux organismes locaux à la JCI Madagascar. Ce qui porte le nombre d'organismes locaux affiliés à quinze actuellement. Ce que Tiana Sandra Ratsimbazafy qualifie de croissance au sein de son entité.

Parmi l'une des grandes réalisations qui tient à la JCI Madagascar pourrait également être la sélection d'Herilaza Rakotonirina et de son entreprise Sakafo Malagasy à la grande finale du prestigieux concours Young Initiative Entrepreneur de la Jeune Chambre Internationale. Sakafo Malagasy se démarque par sa vision qui est de transformer le mode de traitement des fruits et légumes à Madagascar. Une approche malgacho-malgache qui répond aux besoins et réalités des communautés.

Herilaza Rakotonirina convoite le titre mondial d'entrepreneur de l'année et doit faire face à cinq concurrents issus de pays comme la Turquie et la Zimbabwe. Des réalisations qui précèdent la célébration du 110e anniversaire de la JCI International et qui soulignent le fort développement de la JCI Madagascar.