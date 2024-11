Madagascar: Caravane médicale - Soins médicaux gratuits dans les six arrondissements de Tana

Le coup d'envoi de la dernière édition de la caravane médicale pour cette année a été donné hier au Palais des Sports Mahamasina par la Première Dame, Mialy Rajoelina. Des soins médicaux gratuits seront fournis dans les six arrondissements de la capitale selon le calendrier établi à cet effet.

Des soins médicaux de proximité, gratuits et de qualité. C'est l'objectif de l'organisation de la caravane médicale qui en est actuellement à sa 28ème édition depuis sa mise en oeuvre en 2019. Parrainée par Mialy Rajoelina, Première Dame et Championne de la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG), cette campagne menée conjointement par l'association Fitia, le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) entre également dans le cadre des « 16 jours d'activisme ».

Le départ a été donné hier devant le palais des sports Mahamasina par la Première Dame, Mialy Rajoelina. « Habituellement, ce sont les malades qui se rendent dans les établissements de santé. Mais en raison du rythme effréné de la vie quotidienne, les médecins se sont rassemblés en un seul endroit. Je vous invite à consulter les professionnels de santé durant le passage de la caravane dans vos quartiers », a-t-elle déclaré. Pour marquer le coup d'envoi de la troisième édition de cette année, des consultations mais également des dépistages en tout genre ont été proposés auprès des 20 stands érigés sur place.

Offres

Cette caravane sillonnera, à partir de ce jour, les six arrondissements de la capitale et le district d'Avaradrano. Divers services de santé tels que la radiographie, la mammographie, le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, de VIH, des soins dentaires, du cancer du sein et du col de l'utérus etc, vont être fournis gracieusement, sans oublier la sensibilisation contre les violences basées sur le genre et la sensibilisation à la planification familiale.

Mialy Rajoelina n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à toutes les parties prenantes, notamment le ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers pour ce bel élan de solidarité. « Cela montre bien que chacun réalise la valeur de la vie et que la santé est notre plus grand bien », a-t-elle souligné. C'est une initiative répondant au « velirano » (serment) numéro 5 du président de la République prévoyant la santé pour tous et à tout âge.

Programmes

Durant son discours, Mialy Rajoelina a annoncé les itinéraires de la caravane ainsi que les services qui seront mis à la disposition de la population . Pour cette journée, la caravane sera au terrain de football Tsarahonenana et au terrain Ankadikely dans le district d'Avaradrano demain. Vendredi, elle sera présente à Antanimenabe dans le 3ème arrondissement et au terrain de basket Ambohimanarina, dans le 6ème arrondissement pour samedi. Après la pause dominicale, la caravane sera au Malacam dans le 1er arrondissement lundi et à Antanimora dans le 2ème arrondissement mardi prochain.

Positif

C'est le bilan dressé durant les deux premières éditions de la caravane médicale de cette année. La première a traversé quatre régions de la partie Est dont Analamanga (Manjakandriana), Alaotra Mangoro (Moramanga), Atsinanana (Brickaville, Toamasina) , Analanjirofo (Fenerive-Est). La partie Sud a été mise en avant durant la seconde édition, notamment Vakinankaratra (Antsirabe), Matsiatra Ambony (Ambalavao) et Atsimo-Andrefana (Sakaraha). Pas moins de 80 000 bénéficiaires ont été enregistrés dans les villes traversées par cette caravane.