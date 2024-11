Madagascar: YouConcert - Tselatra et Apost à la City

Les tontons et les papas peuvent déjà se réjouir, Apost et Tselatra se partageront la même scène vendredi à 20 h 30 à la City Ivandry. Deux monstres sacrés du rock/métal malgache à ne plus présenter. Mais aussi deux styles différents.

Le premier est une fenêtre vers le métal et le hard rock. Le second a apporté la dernière pierre à l'édifice du rock malgache, ce que les Ramy Franck, Black Jack's, Doc Holiday ont bâti avant lui. Les deux possèdent un talent indéniable, adoubé par les puristes et respecté par la "New génération". Il ne reste qu'à espérer que leurs aficionados se soient assagis. Dans ce lieu huppé et branché, temple du mercantilisme commercial et de la consommation, il n'est pas question de senteurs révolutionnaires ou de fosse hyper active sous les "Tsy anjara" ou autre "Dila".