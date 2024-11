Madagascar: Padel / Orange MPPT 250 - Le nouveau duo Fitia et Michela, sur la plus haute marche

Le 20ème et dernier tournoi du circuit Orange Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) a eu lieu, ce week-end, marquant un événement d'envergure pour le padel à Madagascar.

Ce tournoi 250, qui a réuni les meilleurs joueurs, a offert une compétition de haut niveau tant chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, le duo Marin Fontaine et Corentin Haëner a triomphé en remportant leur finale avec une performance impressionnante. Ils se sont imposés face à la paire Stéphane Rajaonson et Landry Rabezafy en deux sets nets 1/6, 3/6. Du côté des femmes, un nouveau duo a fait sensation, Fitia Robinson et Michela Bonsignorio.

Après un match palpitant face à Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy, elles ont brillé au terme d'un super tie-break disputé. Les deux équipes se sont échangé les premiers sets, notamment 6/3 pour Zarah et Prisca, puis 3/6 pour Fitia et Michela, avant que les gagnantes ne s'imposent 6/7, lors d'une dernière manche de haute volée. « Cette compétition s'est déroulée à merveille, cela finalise le dernier tournoi hors Orange Master Final. C'est le tournoi le plus relevé qu'on ait eu depuis le début du circuit MPPT. C'est pour cela que ça s'appelle bien le Orange MPP Tour 250 », a souligné Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit

Collaboration

Une dimension encore plus significative a été ajoutée à cet événement, puisqu'il s'agissait du premier tournoi homologué par la Fédération Malgache de Padel (FMP). Une étape importante pour le développement du sport à Madagascar. Selon Gary Ah-Waye, cette homologation représente le fruit d'une collaboration fructueuse entre le MPPTour et la FMP. « Notre collaboration est un franc succès du fait que nous avons comme ligne de mire l'avenir du padel et son développement à Madagascar. Nous travaillons main dans la main pour accomplir ces objectifs », a-t-il ajouté. De son côté, la FMP a salué l'initiative du Malagasy Pro Padel Tour :

« Un grand bravo au Malagasy Pro Padel Tour pour avoir organisé ce tout premier tournoi homologué. Grâce à cette initiative, nous allons pouvoir mettre à jour le classement national des joueurs, une étape cruciale pour le développement de notre sport ». En outre, les amateurs de padel peuvent d'ores et déjà se préparer pour l'un des moments forts du circuit, l'Orange Master Final, qui se tiendra ce week-end au Lamako Padel Center à Ambatobe. Ce sommet de la saison réunira les 16 meilleurs joueurs masculins et les 16 meilleures joueuses.