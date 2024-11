Madagascar: Fondation H - Décolonisation et héritage colonial au coeur des réflexions

Le 30 novembre prochain, le Samedi de la Fondation H sera dédié à la projection de films d'artistes, de performances et de discussions.

Le prochain Samedi de la Fondation H sera intitulé Teacher Don't Teach Me Nonsense, s'inspirant de la chanson emblématique éponyme du musicien nigérian Fela Kuti.

Il verra la participation d'une dizaine d'artistes locaux et internationaux. Parmi eux, il y aura bien sûr Fela Kuti, Gabriella & Silvana Mangano, Vonjiniaina Ratovonirina, Richianny Ratovo, Belly Sid, entre autres.

Cette journée sera placée sous le commissariat d'Aude Christel Mgba, curatrice au Museum de Fundatie (Pays-Bas) et conseillère pour KADIST.

Ce programme s'inscrit, en effet, dans le cadre d'une collaboration entre KADIST, une organisation d'art contemporain à but non lucratif basée à Paris (France) et à San Francisco (USA), et cette fondation malgache d'art contemporain. Notamment à travers le programme Double Takes de KADIST, une série de collaborations avec différents centres d'art et organisations, prenant comme point de départ les oeuvres vidéo de sa collection.

Cette initiative est déployée en réponse à Memoria : récits d'une autre histoire, l'exposition en cours à la Fondation H Madagascar.

Héritage colonial

Des oeuvres vidéo sélectionnées dans la Collection KADIST seront donc projetées afin d'explorer l'intersection entre création et transmission de l'histoire, d'une part, construction identitaire et mémoire collective d'autre part.

Dans sa chanson Teacher Don't Teach Me Nonsense, Fela Kuti souligne que la démocratie elle-même, du moins dans ce qu'elle incarne et porte dans son histoire, est un héritage colonial. Le programme invite à une réflexion critique sur la notion de gouvernance et les structures sociétales installées dans les processus de décolonisation.

Trois parties distinctes

Cette journée présentera trois parties. La première partie examinera la relation complexe et entrelacée entre l'état mental et l'histoire.

La deuxième partie du programme explorera l'identité collective, la résistance et la place du corps.

Enfin, la troisième et dernière partie se tournera vers l'écriture personnelle et historique.

Les artistes animeront ce grand moment et marqueront leur présence entre les projections et les débats.

Rendez-vous donc à la Fondation H pour les férus d'histoire.