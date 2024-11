Madagascar: Denis Andriamandroso et Blaise Randimbisoa - Double disparition d'un ancien ambassadeur et d'un ex-ministre

Inspecteur Général de Police et ancien ministre de la Sécurité publique et Conseiller Spécial au sein de ce ministère, était un homme de devoir et un serviteur de la nation, décoré de la Grand-croix et Commandeur de l'Ordre National. Il a marqué son époque par son engagement et son dévouement envers la sécurité publique.

Denis Andriantasy Helison Andriamandroso

diplomate émérite et intellectuel de renom, ancien ambassadeur de Madagascar en Allemagne et en Afrique du Sud. Professeur et Fondateur du Think Tank CRISIS, il a contribué aux préventions des conflits et au rayonnement académique et stratégique de Madagascar. Il a enseigné dans des institutions reconnues telles que l'IMATEP, l'UCM, l'IEP, l'ENAM, le CEDS,l'ACEEM, contribuant à l'excellence éducative.

L'ancien ambassadeur et l'ex-ministre se sont éteints respectivement les 15 et 25 novembre 2024.