Ile Maurice: Nouvel élan pour le pays à travers l'industrie créative et médiatique

En tant que cinéaste et expert dans le domaine de l'industrie créative, je me permets d'alerter sur une situation cruciale pour l'avenir de Maurice : la diversification économique. Certes, plusieurs secteurs traditionnels de notre économie continuent de se développer, mais ils peinent à générer une réelle valeur ajoutée dans un sens plus large. En effet, une grande part de ces activités repose essentiellement sur la rente, c'est-à-dire des revenus qui, bien qu'importants, ne favorisent ni l'innovation ni le progrès économique et humain pour notre pays.

Un secteur d'avenir

En tant que professionnel du secteur de la création audiovisuelle, j'observe, au fil de mes expériences locales et internationales, le potentiel considérable de l'industrie créative et médiatique. Maurice a ici une occasion unique d'embrasser un secteur porteur de croissance, en mesure de stimuler l'innovation, de valoriser nos jeunes talents et de répondre à une demande mondiale en matière de production de contenus. C'est en saisissant ce potentiel que nous pourrions ouvrir un nouveau chapitre de notre développement économique, d'autant plus que de nombreux pays, en Afrique et au-delà, font de l'industrie créative un moteur de leur PIB.

On pourrait citer la Media City de Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui a positionné Dubaï comme un hub régional pour les médias au MoyenOrient, représentant environ 4 % du PIB des Émirats. Media City UK, située à Salford, au Royaume-Uni, est devenue un pôle clé de l'industrie créative britannique, contribuant à hauteur de 5,8 % du PIB du pays et dynamisant les régions du nord tout en exportant des contenus à l'international. Le développement de tels complexes positionne le pays d'accueil comme un centre mondial pour la production de contenu, l'innovation en médias numériques et les arts créatifs, avec une vocation d'exportation vers les marchés régionaux/internationaux.

Pour initier cette transformation, le projet Media City Mauritius a été conçu comme un pilier central. Ce projet ambitieux vise à rassembler des talents locaux et internationaux, et à accueillir une multitude d'entreprises du secteur de l'information, de la création de contenus, de la production télévisuelle, du divertissement, ainsi que des nouvelles technologies immersives. Media City Mauritius a pour vocation de devenir un hub régional pour les compagnies internationales cherchant à se rapprocher des marchés africains, ce qui placerait Maurice comme une véritable porte d'entrée sur le continent africain pour l'industrie créative mondiale.

Un blocage freinant l'innovation

Malheureusement, le projet Media City n'a pas encore pu prendre son envol en raison de l'inertie qui caractérise aujourd'hui le secteur immobilier mauricien. Celui-ci reste figé dans une logique de rentabilité immédiate, multipliant les projets orientés uniquement vers la rente. Cette vision étriquée limite la capacité du pays à se lancer dans des projets innovants à forte valeur ajoutée, freinant ainsi l'émergence de nouveaux secteurs économiques bénéfiques pour toute la population, et en particulier pour la jeunesse.

Hub africain

En tant qu'intervenant dans ce secteur à l'international, je suis convaincu que Maurice dispose de tous les atouts pour attirer l'industrie créative et médiatique. Notre situation géographique stratégique, notre stabilité politique et nos infrastructures modernes font de notre pays une plateforme idéale pour les entreprises cherchant à pénétrer le marché africain des contenus. L'établissement de filiales de grandes entreprises du secteur à Maurice créerait un environnement dynamique qui non seulement diversifierait notre économie, mais offrirait aussi des perspectives d'emploi enrichissantes pour nos jeunes talents.

Media City

Aujourd'hui, je prends la plume pour attirer l'attention sur le projet de Media City, un projet mûrement réfléchi et conçu pour permettre à notre pays de s'engager résolument dans ce nouveau secteur économique. Media City Mauritius est pensé pour rassembler non seulement des entreprises internationales dans des segments aussi variés que l'information, la production, le divertissement, et les technologies immersives, mais aussi des institutions académiques de renom qui pourraient former notre jeunesse aux métiers créatifs et innovants de demain.

Ce projet est une opportunité unique pour Maurice de se positionner comme le hub régional de l'industrie créative et médiatique, une ambition qui, si elle est soutenue, pourra permettre à notre pays d'attirer les majors mondiaux de production et d'accueillir des cadres et des experts du domaine, des créateurs de renommée, mais aussi des institutions académiques et des étudiants internationaux. Avec le changement, nous pouvons transformer ce rêve en réalité et faire de notre île un acteur clé dans la création et la diffusion de contenus pour l'Afrique et le monde.